Сперва спецназ, теперь СИЗО. Суд арестовал петербуржца по делу о враждебных комментариях

Петроградский районный суд заключил под стражу Василия Рябинина, которого накануне задерживали со спецназом по подозрению в возбуждении ненависти. Об избрании меры пресечения 12 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В материалах указано, что в середине июня Рябинин, находясь на Кронверкском и Каменноостровском проспектах, писал в «ВК» комментарии, которые возбуждают ненависть в отношении власти и правоохранительных органов, а также содержат призывы и угрозы применения насилия к этим группам.