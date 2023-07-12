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    Сперва спецназ, теперь СИЗО. Суд арестовал петербуржца по делу о враждебных комментариях

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    Петроградский районный суд заключил под стражу Василия Рябинина, которого накануне задерживали со спецназом по подозрению в возбуждении ненависти. Об избрании меры пресечения 12 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В материалах указано, что в середине июня Рябинин, находясь на Кронверкском и Каменноостровском проспектах, писал в «ВК» комментарии, которые возбуждают ненависть в отношении власти и правоохранительных органов, а также содержат призывы и угрозы применения насилия к этим группам.

    Рябинин и его защитник возражали против меры, отмечая, что для такого деяния СИЗО — это слишком. Тем не менее суд ходатайство следствия удовлетворил, в изоляторе Рябинин пробудет как минимум до 22 августа.

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    Комментарии 36

    Гость12 Июл 2023 в 20:34
    Расплодились либерасты
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