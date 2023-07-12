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    В Петербурге со спецназом задержали интернет-тролля

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    Спецназом аукнулись петербуржцу злые записи в интернете годичной давности.

    За 48-летним жителем Петроградского района сотрудники центра «Э» при поддержке спецполка пришли накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 июля. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» после того, как в конце 2021 — начале 2022 года он разместил в интернете несколько записей. Они, как полагают эксперты, содержали высказывания, формирующие у читателя негативное отношение к органам власти в целом и органам правопорядка в частности.

    В квартире подозреваемого нашли и изъяли ноутбук и мобильный телефон.

    Открытые источники содержат информацию о том, что мужчина с такими же Ф.И.О. некоторое время назад прошел процедуру банкротства.

    Петербуржца задержали пока на двое суток.

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