В Петербурге со спецназом задержали интернет-тролля

Спецназом аукнулись петербуржцу злые записи в интернете годичной давности.
За 48-летним жителем Петроградского района сотрудники центра «Э» при поддержке спецполка пришли накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 июля. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» после того, как в конце 2021 — начале 2022 года он разместил в интернете несколько записей. Они, как полагают эксперты, содержали высказывания, формирующие у читателя негативное отношение к органам власти в целом и органам правопорядка в частности.
В квартире подозреваемого нашли и изъяли ноутбук и мобильный телефон.
Открытые источники содержат информацию о том, что мужчина с такими же Ф.И.О. некоторое время назад прошел процедуру банкротства.
Петербуржца задержали пока на двое суток.