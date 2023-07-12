В США рассказали, почему Украину не принимают в НАТО: новости СВО за 12 июня

Украина стремится в НАТО с 2002 года, но ее флага всё еще нет у штаб-квартиры альянса Фото: Nato.int Поделиться Поделиться





Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 12 июля.



Лавров рассказал, как долго будет продолжаться противостояние на Украине Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия прекращения военных действий на территории Украины. По его словам, противостояние не закончится, пока Запад думает о поражении России. — Почему вооруженное противостояние на Украине не прекращается? Ответ очень прост: оно будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение, — заявил Лавров, отвечая на вопрос журналистов индонезийской газете «Компас».

По словам Лаврова, сейчас Москва не видит признаков изменения подобной позиции, поскольку западные страны продолжают активно снабжать украинских военных оружием и подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к продолжению боевых действий. Картаполов ответил на вопрос, где находится Суровикин Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, где сейчас находится бывший замкомандующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин.

— Он отдыхает сейчас пока. Недоступен, — ответил Андрей Картаполов на вопрос журналистов SHOT.

SHOT / T.me

Напомним, что последний раз Суровикин выходил на связь ночью 24 июня, в день мятежа ЧВК «Вагнер». Тогда Сергей Суровикин записал видеообращение, в котором призвал бойцов остановиться. После этого достоверной информации о местонахождении генерала не поступало.



Советник президента США рассказал, почему Украину не принимают в НАТО Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN прокомментировал неготовность принятия Украины в альянс.

— Если бы Украину приняли в НАТО сегодня, это бы означало, что НАТО будет в состоянии войны с Россией сегодня, что США будут в состоянии войны с Россией сегодня, — заявил Джейк Салливан.

Напомним, что сейчас в Вильнюсе проходит саммит НАТО, на котором в том числе обсуждается тема присоединения Украины к Альянсу. Западные страны вновь заявили, что Украине необходимо выполнить необходимые условия для вступления в НАТО, однако глава МИД Украины ответил, что никаких конкретных формулировок условий нет.



На Дону мобилизованного подозревают в убийствах В Ростовской области мобилизованный подозревается в особо тяжких преступлениях. Мужчина обвиняется в убийстве двух человек и покушении на жизни еще двоих. Об этом журналистам 161.RU стало известно из картотеки Южного окружного военного суда, который рассматривал апелляцию по мере пресечения. По версии следствия, весной 2023 года подозреваемый убил двух человек и покушался на жизни еще двоих. Всё это было совершено «общеопасным способом». Каким именно, не уточняется.

Первое уголовное дело в отношении мобилизованного было возбуждено 22 марта, второе — 30 марта. Позже дела объединили в одно. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.



Песков назвал гарантии G7 для Украины ошибочными и опасными Лидеры стран G7 по итогам встречи в Вильнюсе приняли совместное заявление о дальнейшей поддержке украинской стороны, которое также содержит гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, чья страна в этом году председательствует в «семерке».



Пресс-секретарь президента РФ, комментируя намерение G7 предоставить гарантии безопасности Украине, отметил, что таким образом Запад посягает на безопасность России. — Тема вступления Украины в НАТО — мы очень негативно относимся к этому. Эта тема непосредственно коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что страны «семерки» сегодня предоставят гарантии безопасности и озвучат этот факт в отношении Украины. Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным, — заявил Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что такое решение чревато негативными последствиями.



В Вологодской области расширят меры поддержки участникам СВО Власти Вологодской области сообщили о расширении мер поддержки бойцов СВО, а также членов их семей. При этом поддержка будет распространяться на всех: вне зависимости от региона призыва и проживания семьи.

Как заявил губернатор региона Олег Кувшинников, поддержку получат не только те, кто всю жизнь прожил в Вологде, но и те, кто отправился на СВО из других регионов страны. Такие семьи также получат полный спектр государственной поддержки.

Также поддержку получат и семьи, зарегистрированные в другом регионе, но проживающие в Вологде.

— Мы делаем всё, чтобы окружить семьи заботой и вниманием вне зависимости от места призыва отца, брата или мужа на военную службу, — цитирует Олега Кувшинникова пресс-служба региона.



Среди мер поддержки для участников СВО и их семей называют бесплатное предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря, освобождение от платы за муниципальные детские сады и студенческие общежития, предоставление бесплатного горячего питания для школьников, освобождение от оплаты кружков и секций, билеты на культурные мероприятия и многое другое.

