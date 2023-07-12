Израйлит доволен, но будет обжаловать приговор

Приговоренный за валютные махинации экс-глава компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит намерен обжаловать решение суда, которое он считает несправедливым. Осужденный вину не признает.
Израйлит коротко пообщался с журналистами после оглашения приговора 12 июля. Бизнесмен доволен тем, что процесс наконец-то закончился и теперь он может спокойно передвигаться по городу, — меру пресечения с домашнего ареста ему сменили на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу, так что «аксессуар» производства ФСИН с ноги он наконец может снять. Но само решение суда он считает незаконным. «Никаких доказательств моей вины нет и быть не может», — сказал Израйлит.
Внешне Израйлит довольным не выглядел в отличие от большинства слушателей, — включая пришедшего на оглашение священника и экс-главы «Балтинвестбанка» Юрия Рыдника. Судья Анжелика Морозова закончила почти четырехлетнюю судебную тяжбу словами «Всё. Всего доброго».
Как отмечает городская прокуратура, по одному эпизоду с истекшими сроками давности Израйлит освобожден по нереабилитирующим обстоятельствам. «Прокуратура проверит в установленный срок законность, обоснованность и справедливость данного приговора», — высказалось гособвинение.
Израйлит приговорен к шести годам колонии по эпизоду с покупкой яхты «Виктория» у иностранной компании Midwest Marketing Limited — как решил суд, фактически осужденный провел сделку сам с собой. Наказание считается отбытым, Израйлит больше трех лет провел в СИЗО и под домашним арестом с марта 2020-го.
Подробнее о деле Израйлита в материале «Фонтанки».