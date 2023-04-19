Дом бывшего главы Балтинвестбанка в Комарово продадут на торгах

Двухэтажный дом в Комарово бывшего главы Балтинвестбанка Юрия Рыдника вместе с земельным участком выставят на торги за 145 млн рублей. Об этом 19 апреля сообщает «Деловой Петербург». Имущество экс-банкира продадут на торгах в рамках дела о его банкротстве. Дом площадью 528 кв. м находится на Цветочной улице. Он был построен в 2004 году. Как сообщает издание, на первом этаже располагаются гостиная, кухня, столовая, бассейн, две жилые комнаты, три санузла, котельная и постирочная. В мансардном — три жилые комнаты, два санузла и бильярдная. Площадь участка — 9,43 тыс. кв. м.

Из документов, опубликованных в электронной картотеке арбитражных дел, следует, что год назад Рыдник просил суд исключить дом и участок в Комарово из конкурсной массы, мотивируя это тем, что у него нет другого пригодного для проживания помещения. Он отмечал, что живет в доме вместе с пожилой матерью, которой в силу состояния здоровья и медицинских показаний необходимо проживать за городом. «Однако данный довод противоречит фактическим обстоятельствам дела», — подчеркнул суд.

Согласно справке о регистрации, Рыдник с 2012 года зарегистрирован и проживает вместе со своей матерью в квартире площадью 91,8 кв. м на проспекте Энгельса.