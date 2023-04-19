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    Дом бывшего главы Балтинвестбанка в Комарово продадут на торгах

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    Двухэтажный дом в Комарово бывшего главы Балтинвестбанка Юрия Рыдника вместе с земельным участком выставят на торги за 145 млн рублей. Об этом 19 апреля сообщает «Деловой Петербург».

    Имущество экс-банкира продадут на торгах в рамках дела о его банкротстве. Дом площадью 528 кв. м находится на Цветочной улице. Он был построен в 2004 году. Как сообщает издание, на первом этаже располагаются гостиная, кухня, столовая, бассейн, две жилые комнаты, три санузла, котельная и постирочная. В мансардном — три жилые комнаты, два санузла и бильярдная. Площадь участка — 9,43 тыс. кв. м.

    Из документов, опубликованных в электронной картотеке арбитражных дел, следует, что год назад Рыдник просил суд исключить дом и участок в Комарово из конкурсной массы, мотивируя это тем, что у него нет другого пригодного для проживания помещения. Он отмечал, что живет в доме вместе с пожилой матерью, которой в силу состояния здоровья и медицинских показаний необходимо проживать за городом. «Однако данный довод противоречит фактическим обстоятельствам дела», — подчеркнул суд.

    Согласно справке о регистрации, Рыдник с 2012 года зарегистрирован и проживает вместе со своей матерью в квартире площадью 91,8 кв. м на проспекте Энгельса.

    Суд отклонил его просьбу, поскольку имущество в Комарово также является предметом залога по договору ипотеки с обанкротившимся Газбанком, а Конституционный суд РФ отмечал ранее, что в подобных случаях следует руководствоваться законом об ипотеке.

    «Сам по себе факт наличия у гражданина-должника жилого помещения, являющегося для него и членов его семьи единственным пригодным для постоянного проживания, не препятствует обращению взыскания на него, если оно обременено ипотекой», — говорится в определении арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

    Балтонэксим Банк создан в декабре 1994 года. В 2003 году банк был переименован в Балтинвестбанк. С 2015 года начал испытывать проблемы. Как писала «Фонтанка», в частности, он выдавал кредиты на льготных условиях своим собственникам, их компаниям и родственникам. После проверки ЦБ оздоровлением финансовой организации занялся Абсолют Банк.

    Виновными в мошенничестве, которое позволило увести со счетов Балтинвестбанка более 300 млн рублей, были признаны предприниматели Даниил Комаров, Янина Чернышева и Вадим Фалеев. Первый получил 3,5 года условно, остальные — по четыре года.

    Совладелец Балтинвестбанка Юрий Рыдник был признан банкротом в марте 2019 года.

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