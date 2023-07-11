Десантные корабли ВМФ России везут гражданские грузовики через Керченский пролив

Большие десантные корабли «Калининград» и «Оленегорский горняк» ВМФ России приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив, сообщает 11 июля ТАСС по ссылкой на Минобороны РФ. Агентство публикует видео разгрузки одного из БДК. Сообщается, что за один рейс он доставил 14 небольших грузовиков.



Курсировать БДК будут между портом Керчь и портом Кавказ.

