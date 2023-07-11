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    Десантные корабли ВМФ России везут гражданские грузовики через Керченский пролив

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    Большие десантные корабли «Калининград» и «Оленегорский горняк» ВМФ России приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив, сообщает 11 июля ТАСС по ссылкой на Минобороны РФ. Агентство публикует видео разгрузки одного из БДК. Сообщается, что за один рейс он доставил 14 небольших грузовиков.

    Курсировать БДК будут между портом Керчь и портом Кавказ.

    Напомним, «Фонтанка» писала, что предложение использовать военные корабли во время пика туристического сезона в Крыму прозвучало 4 июля.

    Тогда министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил о договоренности с главой Минобороны Сергеем Шойгу о передаче двух десантных кораблей для перевозки машин. Он уточнил, что если БДК будут делать по 5 рейсов в сутки, то это «еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль».

    В первые дни июля автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигала 13 километров. Пик высокого туристического сезона в Крыму ожидают 16–17 июля.

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