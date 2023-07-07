Большие десантные корабли Минобороны РФ помогают гражданским паромам в Керчи

Два больших десантных корабля Минобороны РФ начали перевозку гражданских машин в Крыму, сообщает 7 июля РИА Новости со ссылкой на министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.



«Два БДК начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе (в Керчи)», — цитирует агентство слова Лукашенко.



Глава крымского Минтранса также отметил, что пробка из 260 автомобилей в направлении из Крыма на мост заметно сократилась. По словам Лукашенко, на 18:30 длина затора не превышала 300 метров.



Напомним, Крымский мост открыт для легкового автотранспорта и туристических автобусов, грузовики едут в Крым и обратно либо с помощью керченской паромной переправы, либо через Херсонскую и Запорожскую области и ДНР.

