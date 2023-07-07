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    Большие десантные корабли Минобороны РФ помогают гражданским паромам в Керчи

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    Два больших десантных корабля Минобороны РФ начали перевозку гражданских машин в Крыму, сообщает 7 июля РИА Новости со ссылкой на министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.

    «Два БДК начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе (в Керчи)», — цитирует агентство слова Лукашенко.

    Глава крымского Минтранса также отметил, что пробка из 260 автомобилей в направлении из Крыма на мост заметно сократилась. По словам Лукашенко, на 18:30 длина затора не превышала 300 метров.

    Напомним, Крымский мост открыт для легкового автотранспорта и туристических автобусов, грузовики едут в Крым и обратно либо с помощью керченской паромной переправы, либо через Херсонскую и Запорожскую области и ДНР.

    Напомним, предложение использовать военные корабли во время пика туристического сезона в Крыму прозвучало 4 июля, «Фонтанка» писала об этом.

    Тогда министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил о договоренности с главой Минобороны Сергеем Шойгу о передаче двух десантных кораблей для перевозки машин. Он уточнил, что если БДК будут делать по 5 рейсов в сутки, то это «еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль».

    В начале недели автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигала 13 километров. По оценкам экспертов, пик высокого туристического сезона в Крыму ожидают 16–17 июля.

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