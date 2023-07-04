Объезд через новые регионы и два десантных корабля. Власти думают, что делать с пробкой на Крымском мосту

Туристы на легковых автомобилях могут использовать транспортный коридор в Крым через новые регионы, в том числе Херсонскую область. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании с президентом России Владимиром Путиным, передает 4 июля РИА Новости.



Глава государства дал поручение со всех сторон оценить эту идею, в том числе с точки зрения безопасности.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев также сообщил о договоренности с главой Минобороны Сергеем Шойгу о передаче двух десантных кораблей для перевозки машин.

