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    Объезд через новые регионы и два десантных корабля. Власти думают, что делать с пробкой на Крымском мосту

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    51 комментарий

    Туристы на легковых автомобилях могут использовать транспортный коридор в Крым через новые регионы, в том числе Херсонскую область. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании с президентом России Владимиром Путиным, передает 4 июля РИА Новости.

    Глава государства дал поручение со всех сторон оценить эту идею, в том числе с точки зрения безопасности.

    Министр транспорта РФ Виталий Савельев также сообщил о договоренности с главой Минобороны Сергеем Шойгу о передаче двух десантных кораблей для перевозки машин.

    «Если они будут делать по 5 рейсов в сутки, это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль», — сказал министр.

    Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края накануне достигла 13 километров. Пробка на Крымском мосту образовалась 1 июля — тогда она достигала 5 км. В этот же день цепочка автомобилей растянулась до 9 км. Днем ранее Минтранс увеличил количество постов досмотра в связи со сложившейся ситуацией. Однако на утро понедельника время ожидания на въезд составляло 5 часов.

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    Комментарии 51

    Гость04 Июл 2023 в 17:50
    😁😁😁
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 17:26
    Так бы на фронт ехали, клоуны!
    +0−3
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