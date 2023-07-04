Объезд через новые регионы и два десантных корабля. Власти думают, что делать с пробкой на Крымском мосту

Туристы на легковых автомобилях могут использовать транспортный коридор в Крым через новые регионы, в том числе Херсонскую область. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании с президентом России Владимиром Путиным, передает 4 июля РИА Новости.
Глава государства дал поручение со всех сторон оценить эту идею, в том числе с точки зрения безопасности.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев также сообщил о договоренности с главой Минобороны Сергеем Шойгу о передаче двух десантных кораблей для перевозки машин.
«Если они будут делать по 5 рейсов в сутки, это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль», — сказал министр.
Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края накануне достигла 13 километров. Пробка на Крымском мосту образовалась 1 июля — тогда она достигала 5 км. В этот же день цепочка автомобилей растянулась до 9 км. Днем ранее Минтранс увеличил количество постов досмотра в связи со сложившейся ситуацией. Однако на утро понедельника время ожидания на въезд составляло 5 часов.