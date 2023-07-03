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    Для въезда в Крым на автомобиле нужно отстоять пятичасовую пробку

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    13 комментариев

    На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани автомобильная пробка увеличилась до 8 километров. Об этом в понедельник, 3 июля, рассказал министр транспорта Николай Лукашенко.

    «Маршрут через Крымский мост <…> — пробка восемь километров, время ожидания до пяти часов», — такой расклад Лукашенко дал на 7:00 часов в своем Telegram-канале.

    На выезд из Крыма (в обратном направлении) — пробка полкилометра, время ожидания проезда сорок минут, добавил глава ведомства.

    Как уточняет РИА Новости, в прошедшую субботу пробка на подъезде к Крымскому мосту достигла девяти километров, а в воскресенье — восьми. В Минтрансе объяснили, что образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, подлежавшего досмотру.

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    Комментарии 13

    Гость03 Июл 2023 в 10:27
    Не пойму, там что, госграница проходит что ли? С какого перепугу там вообще досмотр проводится?
    +0−0
    Гость03 Июл 2023 в 10:22
    Берите минимум наличных. Российские карты в Крыму работают. В трусы деньги прятать бесполезно - найдут. Лучше за обшивку в машине заныкать.
    +0−0
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