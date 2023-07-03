Для въезда в Крым на автомобиле нужно отстоять пятичасовую пробку

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани автомобильная пробка увеличилась до 8 километров . Об этом в понедельник, 3 июля , рассказал министр транспорта Николай Лукашенко.

«Маршрут через Крымский мост <…> — пробка восемь километров, время ожидания до пяти часов», — такой расклад Лукашенко дал на 7:00 часов в своем Telegram-канале.



На выезд из Крыма (в обратном направлении) — пробка полкилометра, время ожидания проезда сорок минут, добавил глава ведомства.



Как уточняет РИА Новости, в прошедшую субботу пробка на подъезде к Крымскому мосту достигла девяти километров, а в воскресенье — восьми. В Минтрансе объяснили, что образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, подлежавшего досмотру.

