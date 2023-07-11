На Невском пешеходный переход с работающим светофором перегородили цепью. Так поспешили приготовиться к «выделенке»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пешеходам 11 июля пришлось столкнуться со странным, переходя дорогу у дома № 130 по Невскому проспекту. Читатели заметили, что путь к «зебре» внезапно перегородили цепью.

Корреспондент «Фонтанки» убедился – людям действительно приходится переступать через ограждение или обходить его, чтобы перейти на другую сторону. А дело в том, что скоро разметку ждет небольшой «переезд».

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В дирекции по организации дорожного движения «Фонтанке» сообщили, что на этом месте и правда на самое ближайшее время запланирован перенос пешеходного перехода. Однако пока вся разметка и светофор на месте, висит и знак. Поэтому возникает вопрос, на каком основании кто-то перегородил тротуар столбиками с цепочкой



Обычно такими ограждениями занимаются подрядчики комитета по благоустройству. Но там сообщили, что не имеют отношения к цепочке, добавив, что ее могут ставить и другие заказчики работ по дорожной части в установленном порядке.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если зайти на сервисы ГАТИ, то видно, что на это место был выдан ордер на проведение земляных работ по заказу ДОДД, правда, выписывали его до 12 июня. Исполнитель – ООО «Центр Авро Северо-Запад». «С 24 июля от Полтавской в сторону Площади Восстания заработает выделенная полоса для общественного транспорта, – говорят в дирекции. После запроса «Фонтанки» в ДОДД сообщили, что к казусу привело непонимание логики процесса со стороны подрядчика и цепь сейчас снимут. Снова ее повесят, когда переход полноценно сдвинут, проведя все необходимые работы по разметке и занижению бордюрного камня.

Обновление: По данным на 16:25, цепь убрали, проход снова свободен.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



