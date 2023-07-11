Евро по 100, утильсбор под 300. Разбираемся, как подскочат цены на автомобили

Стоимость иномарок может подскочить на сотни тысяч, считают эксперты Фото: Артем Краснов Поделиться Поделиться





В России грядет очередное повышение стоимости автомобилей, спровоцированное двумя факторами: обесцениванием рубля и одновременным увеличением утилизационных сборов, на чём настаивал АВТОВАЗ. Ситуация выглядит «идеальным штормом», поскольку грядущие повышения наслаиваются на рекордный уровень цен, при котором нишу до 1 миллиона рублей целиком заполнили две устаревшие модели АВТОВАЗа — Granta и старая Niva Legend. И, судя по всему, скоро машин дешевле миллиона не останется вообще.



Сразу 120 тысяч к цене Несмотря на свое название, утилизационный сбор — это скорее аналог таможенных пошлин. Россия ввела его в 2012 году, когда под давлением ВТО была вынуждена снижать ввозные пошлины, и сбор компенсировал их практически в прямой пропорции. Его величина зависит от типа транспорта (легковой, коммерческий и так далее), от объема мотора, а также от того, кто ввозит, — физическое лицо или юридическое. С 1 августа, по заявлениям правительства, утилизационный сбор для легковых автомобилей вырастет в 1,7–3,7 раза, на легкие коммерческие автомобили — в 2,5–3,4 раза, на грузовики — в 1,7 раза. Для автобусов сбор будет в 2,2–4,8 раза выше, а для их электрических версий — аж в 8,7 раза.

Для легкового авторынка наиболее значимым является тариф для автомобилей с объемом мотора от 1 до 2 литров, ввозимых юрлицами. Сейчас ставка такого утильсбора составляет 178,4 тысячи рублей. Ранее АВТОВАЗ просил поднять ее как раз на 70%, то есть до 300 тысяч рублей: видимо, этот план и принял Минпромторг. Таким образом, только утильсбор добавит к цене средней иномарки не меньше 120 тысяч рублей. Еще один важный нюанс: льготная ставка утильсбора для физлиц (3,4–5,2 тысячи рублей) будет действовать только при частном ввозе автомобиля, если же его выставляют на продажу в течение года после ввоза, нужно будет доплатить разницу с полной ставкой. Это осложнит параллельный импорт.

Одна из самых дешевых иномарок сейчас — это BAIC U5 Plus калининградской сборки. Цена начинается от 1,7 миллиона рублей, но сохранится ли она в новых обстоятельствах — неясно Фото: BAIC Поделиться Поделиться





В самом Минпромторге считают, что увеличенный сбор не скажется на росте цен, поскольку будет скомпенсирован программами господдержки отрасли. На самом деле компенсация утильсбора была предусмотрена и раньше, но касалась она лишь местных производителей, то есть АВТОВАЗа, УАЗа, КАМАЗа, а также иностранных сборщиков, которые подписали с правительством специальный инвестиционный контракт (СПИК). Сегодня из зарубежных производителей СПИК подписал только завод Haval в Тульской области.

В правительстве также видят в повышении утильсбора стимул для создания новых производств взамен ушедших. Но процесс идет вяло: перезапущенные заводы «Москвич» (бывший Renault) и калининградский «Автотор» пока занимаются лишь крупноузловой сборкой китайских автомобилей, что по старым правилам не позволяло бы им претендовать на серьезные льготы.

Повышение утилизационного сбора выглядит очередным ходом для поддержки АВТОВАЗа и других сугубо российских производителей, что облегчит им формирование ценовой политики. Стоимость обновленной Lada Vesta и так выглядит абсурдно высокой, сейчас же создают условия для дальнейшего роста ее цены. Поэтому, если к концу года появятся версии Lada Vesta за 2 миллиона рублей, — мы не удивимся.

Как влияют курсы валют С начала года курс доллара возрос с 70 рублей до 90 рублей, а курс евро перевалил психологическую отметку в 100 рублей. Более высокие значения фиксировали лишь в течение нескольких панических дней марта 2022 года, и, если исключить тот кратковременный пик, нынешние курсы оказываются рекордными. Подскочил и курс юаня: если в течение 2021 года он колебался в коридоре 11–11,5 рубля, то сейчас превысил 12,5 рубля.

Увеличатся ли цены автомобилей пропорционально? Например, если взять разницу курсов с началом года как 90:70, то автомобиль стоимостью 2 миллиона рублей должен подорожать более чем на полмиллиона. В реальности же, скорее всего, нас ждет не столь сильное, но перманентное подорожание в ближайшие несколько месяцев.

Один из экспертов в отрасли, попросивший не называть его имени, сказал, что влияние курсов валют на ценообразование сегодня очень опосредовано и китайские компании вполне могут скомпенсировать изменение курсов за счет внутренних резервов. По его мнению, вопрос находится больше не в области экономики, а в области политики компаний и зависит от того, имеют ли они желание и возможности резко нарастить присутствие на российском рынке. Поэтому, по его мнению, гадать о том, на сколько именно увеличатся цены из-за курсов валют, сегодня бессмысленно — это зависит сугубо от позиции компаний. «Результат увидим еще до осени» Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков считает, что всё в совокупности создает условия для ощутимого скачка цен. — На мой взгляд, даже осени ждать не придется: думаю, уже в ближайшее время мы увидим повышение цен на автомобили, — говорит он. — Размер повышения будет зависеть от марки и от того, импортный автомобиль или локальной сборки, но диапазон увеличения цен я бы спрогнозировал в районе 10–20% .

Он подчеркивает, что увеличение цены коснется не только импортируемых автомобилей, но и машин местной сборки, поскольку они также зависят от импортных компонентов и курсов валют.

«Кроме того, когда поднимается общий рыночный фон, какой смысл местным производителям держать цену?» Никита Гудков, заместитель главного редактора журнала «За рулем»

Что касается повышения утильсбора на 120 тысяч для автомобилей среднего класса, Никита Гудков считает, что с точки зрения потребителей логики в этом шаге нет и он продиктован интересами российских производителей.



— Денег всё меньше, машины всё дороже, обновление автопарка стагнирует, и даже на уровень продаж 2019 или 2021 года мы в этом году не выйдем и в следующем не факт, — продолжает он. — И тут вспоминаются слова президента, когда он давал поручение правительству разобраться с задранными ценами на автомобили. Получается, всё это не просто проигнорировано, но правительство действует в прямо противоположном направлении. Предполагаю, что это какие-то лоббистские процессы со стороны наших производителей, и АВТОВАЗ это отчасти доказывает, потому что выпустил бравурный пресс-релиз после повышения утильсбора, дескать, так и надо. И Lada Granta будет стоить миллион.

При этом увеличение утилизационного сбора ранее предлагал глава АВТОВАЗа Максим Соколов. Сам АВТОВАЗ традиционно оправдывает заградительные меры необходимостью сохранения рабочих мест в российском автопроме. Это заклинание использует завод в трудные времена всякий раз, когда необходимо получить преференции правительства. «Давайте называть это налогом АВТОВАЗа» Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в шутку предлагает изменить название утильсбора. — Какой может быть утилизационный сбор, если он с утилизацией автомобиля никак не связан? — задается он вопросом. — Надо называть вещи своими именами. Утилизационный сбор — равно налог на ввоз в пользу АВТОВАЗа. Он отмечает, что наряду с АВТОВАЗом в одной лодке КАМАЗ, ГАЗ и УАЗ, считая, что именно все перечисленные заводы лоббировали это повышение. Антон Шапарин отдельно отмечает, что сохранены схемы растаможки по заниженным ставкам в Киргизии, а в Белоруссии — для льготников. Но пользоваться «киргизской схемой» эксперт не призывает, поскольку, по его мнению, государство найдет способ доначислить всё недоплаченное. Нечто подобное мы видим на примере параллельного импорта из Казахстана.

Что касается общего повышения цен, Антон Шапарин смотрит на ситуацию весьма пессимистично: — Для мощных автомобилей рост составит до 1 миллиона рублей, для стандартных китайских кроссоверов и седанов — сотни тысяч.

«А цены на "Гранту" вырастут после того, как АВТОВАЗ окончательно вытопчет всех конкурентов» Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза

В первом полугодии 2023-го авторынок России продолжал медленно восстанавливаться после шока 2022-го . Так, продажи автомобилей, по данным «Автостата», превысили 510 тысяч единиц, из которых более 401 тысячи — это легковой сегмент. В годовом выражении продажи прибавили 17%. Но даже при сохранении нынешней тенденции годовые продажи легковых машин составят в районе 800 тысяч, тогда как в годы до пандемии нормальным считался уровень 1,5 миллиона, а в 2012-м продали около 3 миллионов новых автомобилей.



Семен Казьмин Поделиться Поделиться



