    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-в

    765мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.69eur99.82

    ЗСД четвертый час стоит в пробке после смертельной аварии с грузовиками

    6959
    14 комментариев

    Движение на Северном участке ЗСД Петербурга остается затрудненным уже четвертый час. Пробка на месте смертельного ДТП с грузовиками рассосалась лишь в сторону области.

    По данным «Яндекс.Пробок», затор на участке ЗСД между Белоостровом и КАД в сторону Петербурга составляет 2,8 километра. В направлении Белоострова уже нет плотной пробки, но наблюдается небольшое затруднение в движении. Напомним, что авария, произошедшая в южном направлении, затронула и встречную полосу.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщалось ранее, в начале второго часа дня 10 июля водитель самосвала въехал в стоявший на ЗСД грузовик дорожников, опрокинув его, затем столкнулся с попутным «Порше», влетел в отбойник и тоже опрокинулся, частично оказавшись на встречке и рассыпав по дороге песок. «Видел момент ДТП. На табло информация о работах была, на машине ЗСД знаки — тоже. Тонар в последний момент неудачно сманеврировал», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Олег. «Порш» обогнал меня, но он небыстро ехал, 130 мах», — добавляет Артур.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В результате аварии погибли водители обоих грузовиков. Их личности устанавливает полиция. Водителя «Порше» в состоянии средней тяжести увезли в больницу.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПЗСДДТП в ПетербургеДТП с грузовиками
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close