ЗСД четвертый час стоит в пробке после смертельной аварии с грузовиками

Движение на Северном участке ЗСД Петербурга остается затрудненным уже четвертый час. Пробка на месте смертельного ДТП с грузовиками рассосалась лишь в сторону области.

По данным «Яндекс.Пробок», затор на участке ЗСД между Белоостровом и КАД в сторону Петербурга составляет 2,8 километра. В направлении Белоострова уже нет плотной пробки, но наблюдается небольшое затруднение в движении. Напомним, что авария, произошедшая в южном направлении, затронула и встречную полосу.