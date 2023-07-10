ЗСД четвертый час стоит в пробке после смертельной аварии с грузовиками

Движение на Северном участке ЗСД Петербурга остается затрудненным уже четвертый час. Пробка на месте смертельного ДТП с грузовиками рассосалась лишь в сторону области.
По данным «Яндекс.Пробок», затор на участке ЗСД между Белоостровом и КАД в сторону Петербурга составляет 2,8 километра. В направлении Белоострова уже нет плотной пробки, но наблюдается небольшое затруднение в движении. Напомним, что авария, произошедшая в южном направлении, затронула и встречную полосу.
Как сообщалось ранее, в начале второго часа дня 10 июля водитель самосвала въехал в стоявший на ЗСД грузовик дорожников, опрокинув его, затем столкнулся с попутным «Порше», влетел в отбойник и тоже опрокинулся, частично оказавшись на встречке и рассыпав по дороге песок. «Видел момент ДТП. На табло информация о работах была, на машине ЗСД знаки — тоже. Тонар в последний момент неудачно сманеврировал», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Олег. «Порш» обогнал меня, но он небыстро ехал, 130 мах», — добавляет Артур.
В результате аварии погибли водители обоих грузовиков. Их личности устанавливает полиция. Водителя «Порше» в состоянии средней тяжести увезли в больницу.