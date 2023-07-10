МВД: В ДТП с грузовиками и «Порше» на ЗСД погибли двое

В полиции рассказали подробности серьезной аварии на Западном скоростном диаметре Петербурга. Смертельные травмы получили двое из трех водителей-участников, третьего увезли в больницу.
читатель «Фонтанки»
В 13:07 на 33-м километре ЗСД неустановленный водитель самосвала Shacman въехал в стоявший в крайнем правом ряду грузовой MAN дорожников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От удара МАН опрокинулся на бок, а самосвал столкнулся с Porsche под управлением 46-летнего водителя, после чего наехал на отбойник, частично выехал на встречную полосу и тоже лег на бок.
В результате аварии водители обоих грузовиков от полученных травм скончались на месте. Водитель «Порше» был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Полиция ведет проверку по факту ДТП и устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности погибших.
читатель «Фонтанки»
Движение по ЗСД в районе места аварии все еще затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону Петербурга составляет почти 3 километра, в область — растянулся на 2 километра.