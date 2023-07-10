Владелец ликеро-водочного Global Spirits внесен в перечень террористов и экстремистов

Украинский бизнесмен, владелец алкогольного холдинга Global Spirits, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно 10 июля.
Ранее, 3 июля, предприниматель был объявлен Россией в розыск — его обвиняют в финансировании ВСУ. По данным СК, с февраля по апрель 2022 года Черняк перечислил ВСУ более 500 миллионов рублей. В июне уже текущего года приобрел для ВСУ товаров на 90 миллионов рублей. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье 205.1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса РФ.
В холдинг Global Spirits входят Хортицкий ликеро-водочный и Одесский коньячный заводы. Компании принадлежат, в частности, такие бренды водки, как «Хортица», «Первак» и «Мороша».