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    Без прав, на чьем-то BMW с подростком в салоне. Пьяного водителя на Королева поймали по указке очевидца

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    Дорожный инспектор.

    Бдительный гражданин заметил, как в Приморском районе Петербурга нетрезвый мужчина сел за руль автомобиля, и сообщил об этом полиции. Когда того поймали, он не смог предоставить ни прав, ни документов на машину, ни объяснений.

    После полуночи 9 июля в полицию Приморского района обратился очевидец, и рассказал, что у ресторана на проспекте Королева некий мужчина с внешними признаками опьянения сел за руль BMW и поехал, сообщает 10 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В 0:25 сотрудники ГИБДД остановили указанный «БМВ» у дома 22 по проспекту Королева. За рулем находился пьяный 27-летний мужчина. Документов на право владения BMW у него не оказалось, водительские права он и не получал.

    Вместе с мужчиной в салоне обнаружили 13-летнего мальчика, добавляет «Дорожный инспектор». Поначалу задержанный не мог внятно объяснить, что в машине делает несовершеннолетний, потом сообщил, что это брат. Объяснение вызвало у правоохранителей сомнения, поэтому подростка доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Сам же водитель, имеющий за плечами приговоры за кражу, грабеж, мошенничество и разбой, «надул» 0,783 мг/л.

    В отношении задержанного составили административные материалы по статьям 12.3 ч.1 (вождение без прав), 12.8 ч.3 (пьяная езда водителем без прав) и 12.37 ч.2 (отсутствие страховки) КоАП РФ, а также возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), сообщает главк. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данным «Дорожного инспектора», также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ (угон).

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    ПетербургПьяный водитель
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