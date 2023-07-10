Без прав, на чьем-то BMW с подростком в салоне. Пьяного водителя на Королева поймали по указке очевидца

Бдительный гражданин заметил, как в Приморском районе Петербурга нетрезвый мужчина сел за руль автомобиля, и сообщил об этом полиции. Когда того поймали, он не смог предоставить ни прав, ни документов на машину, ни объяснений.

После полуночи 9 июля в полицию Приморского района обратился очевидец, и рассказал, что у ресторана на проспекте Королева некий мужчина с внешними признаками опьянения сел за руль BMW и поехал, сообщает 10 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В 0:25 сотрудники ГИБДД остановили указанный «БМВ» у дома 22 по проспекту Королева. За рулем находился пьяный 27-летний мужчина. Документов на право владения BMW у него не оказалось, водительские права он и не получал.

Вместе с мужчиной в салоне обнаружили 13-летнего мальчика, добавляет «Дорожный инспектор». Поначалу задержанный не мог внятно объяснить, что в машине делает несовершеннолетний, потом сообщил, что это брат. Объяснение вызвало у правоохранителей сомнения, поэтому подростка доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Сам же водитель, имеющий за плечами приговоры за кражу, грабеж, мошенничество и разбой, «надул» 0,783 мг/л.