На дорогах удивительное. Пробка на КАД съехала с «насиженного» места, у «Яндекса» нашли пугающую пометку

В Петербурге загруженность дорог в 9 утра 10 июля составила «зелёные» 3 балла, что на 1–2 балла ниже обычного. Нет пробок перед вантовым мостом и на Народной улице, не слишком плотно на Приморском проспекте, где на прошлой неделе стояли из-за ремонта.



Тем не менее на КАД есть аномальная пробка — на внутреннем кольце от вантового моста почти до Таллинского шоссе, около 12 километров. Там идут дорожные работы.

