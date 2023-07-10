На дорогах удивительное. Пробка на КАД съехала с «насиженного» места, у «Яндекса» нашли пугающую пометку

В Петербурге загруженность дорог в 9 утра 10 июля составила «зелёные» 3 балла, что на 1–2 балла ниже обычного. Нет пробок перед вантовым мостом и на Народной улице, не слишком плотно на Приморском проспекте, где на прошлой неделе стояли из-за ремонта.
Тем не менее на КАД есть аномальная пробка — на внутреннем кольце от вантового моста почти до Таллинского шоссе, около 12 километров. Там идут дорожные работы.
Многих автомобилистов смутила информация о закрытии Володарского моста в «Яндекс.Картах». «Сегодня утром «Яндекс» что-то начудил в своих картах и показывает Володарский мост черным цветом как полностью перекрытый. При попытке построить маршрут рисует объезд по КАД (мало там пробок), а такси предлагается за космические деньги и время. Мост открыт, в «разговорчиках» на карте это многие сообщили», — рассказывает читатель «Фонтанки» Алексей.