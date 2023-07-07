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    Пробки

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    Из-за ДТП на Московском шоссе опаздывают автобусы. Пробки на Приморском и КАД

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    Утром 7 июля движение транспорта затруднено в нескольких районах Петербурга.

    На Московском шоссе у Курьерского проезда произошло ДТП, пробки, судя по «Яндекс.Картам», стоят в обе стороны. В связи с эти автобусные маршруты №№ 179, 192, 196, 197, 388, 521 следуют с задержками движения до 30 минут, время в пути увеличено, предупреждает Организатор перевозок.

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    Как и в предыдущие дни, крупные пробки образовались на внутреннем кольце КАД на участке между Мурманским и Пулковским шоссе, а также на Приморском проспекте из-за ремонта. Плотно на Народной улице, местами на набережных Невы, медленное движение на севере КАД, где идёт реконструкция дороги.

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    В целом загруженность дорог Петербурга, по данным на 8:30, составляет 4 балла по шкале «Яндекса», обычные для этого времени суток летом.

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