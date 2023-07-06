На юге КАД пробка уже 13 км, на Приморском проспекте коллапс с раннего утра

При минимальной загруженности улиц утром 6 июля в Петербурге образовалось уже несколько аномальных пробок. Самые проблемные участки: внутреннее кольцо КАД в районе вантового моста и Приморский проспект.



Пробка на КАД, судя по «Яндекс.Карте», растянулась к 8 утра почти до 13 километров, от Мурманского почти до Пулковского шоссе. Стоит Народная улица, затор на Октябрьской набережной перед вантовым мостом. Уже в 6:36 «Яндекс» зафиксировал «самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю» — КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км.

