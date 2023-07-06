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    На юге КАД пробка уже 13 км, на Приморском проспекте коллапс с раннего утра

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    При минимальной загруженности улиц утром 6 июля в Петербурге образовалось уже несколько аномальных пробок. Самые проблемные участки: внутреннее кольцо КАД в районе вантового моста и Приморский проспект.

    Пробка на КАД, судя по «Яндекс.Карте», растянулась к 8 утра почти до 13 километров, от Мурманского почти до Пулковского шоссе. Стоит Народная улица, затор на Октябрьской набережной перед вантовым мостом. Уже в 6:36 «Яндекс» зафиксировал «самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю» — КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км.

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    Что касается ремонтируемого Приморского проспекта, уже к 06:45 его загруженность, по данным «Яндекса», составила 8 баллов, что на 7 баллов выше обычного. В 7:54 пробка на Приморском шоссе и Приморском проспекте растянулась на 4,3 километра, от Яхтенной улицы до улицы Академика Шиманского. «В ней можно потерять 1 час 33 минуты. Обычно этот участок можно проехать за 41 минуту», — отмечается в сообщении.

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    Дорожные работы на Приморском проспекте ведутся с середины июня до 17 июля в несколько этапов. Там меняют асфальт, закрывая полосы. Затруднён также съезд с ЗСД.

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