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    «Три часа стоим на съезде с ЗСД». Треххвостая пробка на Приморском возмущает автомобилистов

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    44 комментария

    Плотная пробка из-за дорожных работ на Приморском проспекте сохраняется. Стоят Приморское шоссе, улица Савушкина, съезд с ЗСД.

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    Читатели «Фонтанки» не прекращают присылать возмущённые письма. «Три часа стоим на съезде с ЗСД на Приморский проспект! Закройте дорогу и ремонтируй, зачем людей мучить», — пишет Александр.

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    Пробка там, как уже писала «Фонтанка», с раннего утра. В 10:39 «Яндекс» оценил загруженность магистрали в центр в 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного. В целом загруженность дорог Петербурга составляет 5 баллов, что на 1 выше обычного.

    Дорожные работы с закрытием полос на Приморском проспекте ведутся с середины июня до 17 июля в несколько этапов. На участке от улицы Академика Крылова до Планерной улицы меняют асфальт. Сегодня для транспорта открыта только одна полоса.

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    Комментарии 44

    28030352905 Июл 2023 в 16:24
    Всегда удивляет, сколько людей зачем-то используют гаджеты и интернет постфактум, т.е. для нытья и безыдейных жалоб, вместо того, чтобы проблемы с их помощью избегать.
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 16:23
    У этих как дачный сезон, так приморка на ремонт. При этом им никто мешает класть асфальт в лужи и в снег в других местах
    +0−0
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