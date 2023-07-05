«Три часа стоим на съезде с ЗСД». Треххвостая пробка на Приморском возмущает автомобилистов

Плотная пробка из-за дорожных работ на Приморском проспекте сохраняется. Стоят Приморское шоссе, улица Савушкина, съезд с ЗСД.
Читатели «Фонтанки» не прекращают присылать возмущённые письма. «Три часа стоим на съезде с ЗСД на Приморский проспект! Закройте дорогу и ремонтируй, зачем людей мучить», — пишет Александр.
Пробка там, как уже писала «Фонтанка», с раннего утра. В 10:39 «Яндекс» оценил загруженность магистрали в центр в 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного. В целом загруженность дорог Петербурга составляет 5 баллов, что на 1 выше обычного.
Дорожные работы с закрытием полос на Приморском проспекте ведутся с середины июня до 17 июля в несколько этапов. На участке от улицы Академика Крылова до Планерной улицы меняют асфальт. Сегодня для транспорта открыта только одна полоса.