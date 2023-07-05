«Приморский проспект стоит мертво». Ремонт на севере и юге Петербурга собирает пробки

Утром 5 июля крупные пробки в Петербурге образовались на Приморском проспекте и улице Савушкина, а также на КАД в районе вантового моста. На обоих участках идут дорожные работы.
«Приморский проспект в направлении центра стоит мертво. Перекрыто из-за ремонта дорожного полотна 2 из 3 полос. Объезжайте», — советуют автомобилисты в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «На Савушкина коллапс, стоим уже 20 минут, не двигаемся. Время 8.00», — пишут там же. Судя по карте «Яндекса», на 9:30 длина пробки составляет около 4,5 километра.
На Приморском проспекте, как писала «Фонтанка», идёт поэтапный ремонт дорожного покрытия.
На КАД движение осложняют дорожные работы и ДТП. На внутреннем кольце скорость движения снижена на участке от Мурманского до Пулковского шоссе.
«Яндекс» прислал два сообщения о пробках за утро:
- 6:39 — самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км;
- 7:48 — необычно плотная пробка, Приморское шоссе и Приморский проспект от Яхтенной улицы до улицы Академика Шиманского. Пробка растянулась на 4,3 км. В ней можно потерять 53 минуты. Обычно этот участок можно проехать за 23 минуты.