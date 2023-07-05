    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 14

    5 м/с, ю-з

    758мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.55eur97.74

    «Приморский проспект стоит мертво». Ремонт на севере и юге Петербурга собирает пробки

    2561
    13 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Утром 5 июля крупные пробки в Петербурге образовались на Приморском проспекте и улице Савушкина, а также на КАД в районе вантового моста. На обоих участках идут дорожные работы.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Приморский проспект в направлении центра стоит мертво. Перекрыто из-за ремонта дорожного полотна 2 из 3 полос. Объезжайте», — советуют автомобилисты в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «На Савушкина коллапс, стоим уже 20 минут, не двигаемся. Время 8.00», — пишут там же. Судя по карте «Яндекса», на 9:30 длина пробки составляет около 4,5 километра.

    На Приморском проспекте, как писала «Фонтанка», идёт поэтапный ремонт дорожного покрытия.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    На КАД движение осложняют дорожные работы и ДТП. На внутреннем кольце скорость движения снижена на участке от Мурманского до Пулковского шоссе.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Яндекс» прислал два сообщения о пробках за утро:

    • 6:39 — самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км;
    • 7:48 — необычно плотная пробка, Приморское шоссе и Приморский проспект от Яхтенной улицы до улицы Академика Шиманского. Пробка растянулась на 4,3 км. В ней можно потерять 53 минуты. Обычно этот участок можно проехать за 23 минуты.
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    Гость05 Июл 2023 в 10:02
    Полная анархия, круглосуточно не работают, рабочие еле шевелятся, непонятно для чего на Савушкина в створе Планерной запарковали дорожную технику. Дорога сузилась до одной полосы. И это в час
    пик. Может найдётся структура власти, которая будет контролировать и помогать решать неучам организацию ремонтов?
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 09:56
    Могли бы и по ночам асфальт класть..... всем пофиг.....
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close