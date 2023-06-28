Дорожный ремонт перекроет Литейный, Коллонтай и Солидарности

Ремонт дороги и работы на коммуникациях изменят схему движения транспорта в восьми районах Петербурга. Новые ограничения и перекрытия вступят в силу с 30 июня по 2 июля, предупреждает государственная административно-техническая инспекция.
Центральный район
С 1 по 2 июля из-за ремонта дорожного покрытия перекроют движение по Литейному проспекту от Невского проспекта до улицы Пестеля.
С 1 июля 2023 года по 15 июня 2024 года будет ограничен проезд по проспекту Бакунина и по Новгородской улице у
Невский район
В воскресенье, 2 июля, на один день перекроют движение по Большому Смоленскому проспекту возле улицы Седова. Дорожный ремонт там переходит ко второму этапу. Также со 2 по 3 июля будет закрыт выезд на улицу Седова с проспекта Елизарова, улицы Ольги Берггольц, Зубковской улицы и улицы Крупской. Нельзя будет выехать со стороны Уездного проспекта, со стороны улицы Бабушкина проезд останется свободным.
Новый этап ремонта стартует и на улице Коллонтай. С 30 июня по 1 июля перекроют движение по Коллонтай в направлении от улицы Лопатина к проспекту Солидарности. На один день 1 июля будет закрыт проезд по проспекту Солидарности в направлении от улицы Кржижановского к улице Коллонтай, а с 1 по 2 июля — по проспекту Солидарности возле улицы Коллонтай (нельзя будет выехать и заехать на улицу Коллонтай со стороны Александровской больницы.
Со 2 по 17 июля из-за установки временного ограждения ограничат проезд по Витебскому проспекту напротив
Красногвардейский район
С 1 по 2 июля перекроют движение по Большой Пороховской улице в направлении от Среднеохтинского проспекта к проспекту Энергетиков. Там тоже ремонтируют дорогу.
Выборгский район
С 1 июля по 30 сентября ограничат движение по улице Кустодиева от
Из-за работ по реконструкции теплосети с 1 по 2 июля будет закрыт участок улицы Есенина от Поэтического бульвара до проспекта Луначарского. Работы ведутся возле
С 1 июля по 11 августа в связи с переходом к новому этапу ремонта трамвайных путей ограничивается движение по улице Карбышева от Политехнической улицы до
Кировский район
Для прокладки газопровода с 1 по 2 июля ограничат проезд по улице Трефолева от Баррикадной улицы до Турбинной улицы. Одновременно будет закрыто движение по Севастопольской улице в направлении от улицы Трефолева к улице Белоусова.
Новый этап ремонта дороги добавит ограничений и на проспекте Стачек. С 17:00 30 июня до 08:00 1 июля и с 08:00 2 июля до 08:00 3 июля ограничат движение транспорта на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева с закрытием сквозного проезда по Трефолева.
Московский район
Со 2 по 7 июля из-за прокладки теплосети закроют движение по Вертолетной улице от улицы Пилотов до Взлетной улицы. Работы там тоже переходят на новый этап.
Приморский район
Следующий этап ремонта дорожного покрытия на Приморском проспекте перекроет движение на двух участках:
- с 08:00 1 июля до 08:00 5 июля — на съезде с улицы Академика Крылова на Приморский проспект;
- с 08:00 1 июля до 08:00 3 июля — на съездах с Приморского проспекта на улицу Осипенко и Гороховый переулок.
Колпинский район
Из-за прокладки газопровода с 1 по 2 июля перекроют проезд по Стахановской улице от улицы Вавилова до Ижорской улицы. В эти же дни будет закрыто движение по Стахановской улице в направлении от Ижорской улицы до Адмиралтейской улицы.