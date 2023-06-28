Дорожный ремонт перекроет Литейный, Коллонтай и Солидарности

Ремонт дороги и работы на коммуникациях изменят схему движения транспорта в восьми районах Петербурга. Новые ограничения и перекрытия вступят в силу с 30 июня по 2 июля, предупреждает государственная административно-техническая инспекция.

Центральный район С 1 по 2 июля из-за ремонта дорожного покрытия перекроют движение по Литейному проспекту от Невского проспекта до улицы Пестеля.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 1 июля 2023 года по 15 июня 2024 года будет ограничен проезд по проспекту Бакунина и по Новгородской улице у дома 8 по Бакунина. Там установят пешеходную галерею.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район В воскресенье, 2 июля, на один день перекроют движение по Большому Смоленскому проспекту возле улицы Седова. Дорожный ремонт там переходит ко второму этапу. Также со 2 по 3 июля будет закрыт выезд на улицу Седова с проспекта Елизарова, улицы Ольги Берггольц, Зубковской улицы и улицы Крупской. Нельзя будет выехать со стороны Уездного проспекта, со стороны улицы Бабушкина проезд останется свободным.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Новый этап ремонта стартует и на улице Коллонтай. С 30 июня по 1 июля перекроют движение по Коллонтай в направлении от улицы Лопатина к проспекту Солидарности. На один день 1 июля будет закрыт проезд по проспекту Солидарности в направлении от улицы Кржижановского к улице Коллонтай, а с 1 по 2 июля — по проспекту Солидарности возле улицы Коллонтай (нельзя будет выехать и заехать на улицу Коллонтай со стороны Александровской больницы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Со 2 по 17 июля из-за установки временного ограждения ограничат проезд по Витебскому проспекту напротив дома 50 по Московскому шоссе.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красногвардейский район С 1 по 2 июля перекроют движение по Большой Пороховской улице в направлении от Среднеохтинского проспекта к проспекту Энергетиков. Там тоже ремонтируют дорогу.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Выборгский район С 1 июля по 30 сентября ограничат движение по улице Кустодиева от дома 10 до Поэтического бульвара. Работы по прокладке инженерных сетей там переходят к новому этапу.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Из-за работ по реконструкции теплосети с 1 по 2 июля будет закрыт участок улицы Есенина от Поэтического бульвара до проспекта Луначарского. Работы ведутся возле дома 54 по проспекту Луначарского.



Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 1 июля по 11 августа в связи с переходом к новому этапу ремонта трамвайных путей ограничивается движение по улице Карбышева от Политехнической улицы до 1-го Муринского проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Кировский район Для прокладки газопровода с 1 по 2 июля ограничат проезд по улице Трефолева от Баррикадной улицы до Турбинной улицы. Одновременно будет закрыто движение по Севастопольской улице в направлении от улицы Трефолева к улице Белоусова.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Новый этап ремонта дороги добавит ограничений и на проспекте Стачек. С 17:00 30 июня до 08:00 1 июля и с 08:00 2 июля до 08:00 3 июля ограничат движение транспорта на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева с закрытием сквозного проезда по Трефолева.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Московский район Со 2 по 7 июля из-за прокладки теплосети закроют движение по Вертолетной улице от улицы Пилотов до Взлетной улицы. Работы там тоже переходят на новый этап.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район Следующий этап ремонта дорожного покрытия на Приморском проспекте перекроет движение на двух участках: с 08:00 1 июля до 08:00 5 июля — на съезде с улицы Академика Крылова на Приморский проспект;

с 08:00 1 июля до 08:00 3 июля — на съездах с Приморского проспекта на улицу Осипенко и Гороховый переулок.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Колпинский район

Из-за прокладки газопровода с 1 по 2 июля перекроют проезд по Стахановской улице от улицы Вавилова до Ижорской улицы. В эти же дни будет закрыто движение по Стахановской улице в направлении от Ижорской улицы до Адмиралтейской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



