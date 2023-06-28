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    Дорожный ремонт перекроет Литейный, Коллонтай и Солидарности

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    Ремонт дороги и работы на коммуникациях изменят схему движения транспорта в восьми районах Петербурга. Новые ограничения и перекрытия вступят в силу с 30 июня по 2 июля, предупреждает государственная административно-техническая инспекция.

    Центральный район

    С 1 по 2 июля из-за ремонта дорожного покрытия перекроют движение по Литейному проспекту от Невского проспекта до улицы Пестеля.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 1 июля 2023 года по 15 июня 2024 года будет ограничен проезд по проспекту Бакунина и по Новгородской улице у дома 8 по Бакунина. Там установят пешеходную галерею.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    В воскресенье, 2 июля, на один день перекроют движение по Большому Смоленскому проспекту возле улицы Седова. Дорожный ремонт там переходит ко второму этапу. Также со 2 по 3 июля будет закрыт выезд на улицу Седова с проспекта Елизарова, улицы Ольги Берггольц, Зубковской улицы и улицы Крупской. Нельзя будет выехать со стороны Уездного проспекта, со стороны улицы Бабушкина проезд останется свободным.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Новый этап ремонта стартует и на улице Коллонтай. С 30 июня по 1 июля перекроют движение по Коллонтай в направлении от улицы Лопатина к проспекту Солидарности. На один день 1 июля будет закрыт проезд по проспекту Солидарности в направлении от улицы Кржижановского к улице Коллонтай, а с 1 по 2 июля — по проспекту Солидарности возле улицы Коллонтай (нельзя будет выехать и заехать на улицу Коллонтай со стороны Александровской больницы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Со 2 по 17 июля из-за установки временного ограждения ограничат проезд по Витебскому проспекту напротив дома 50 по Московскому шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Красногвардейский район

    С 1 по 2 июля перекроют движение по Большой Пороховской улице в направлении от Среднеохтинского проспекта к проспекту Энергетиков. Там тоже ремонтируют дорогу.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Выборгский район

    С 1 июля по 30 сентября ограничат движение по улице Кустодиева от дома 10 до Поэтического бульвара. Работы по прокладке инженерных сетей там переходят к новому этапу.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Из-за работ по реконструкции теплосети с 1 по 2 июля будет закрыт участок улицы Есенина от Поэтического бульвара до проспекта Луначарского. Работы ведутся возле дома 54 по проспекту Луначарского.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 1 июля по 11 августа в связи с переходом к новому этапу ремонта трамвайных путей ограничивается движение по улице Карбышева от Политехнической улицы до 1-го Муринского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Кировский район

    Для прокладки газопровода с 1 по 2 июля ограничат проезд по улице Трефолева от Баррикадной улицы до Турбинной улицы. Одновременно будет закрыто движение по Севастопольской улице в направлении от улицы Трефолева к улице Белоусова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Новый этап ремонта дороги добавит ограничений и на проспекте Стачек. С 17:00 30 июня до 08:00 1 июля и с 08:00 2 июля до 08:00 3 июля ограничат движение транспорта на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева с закрытием сквозного проезда по Трефолева.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Московский район

    Со 2 по 7 июля из-за прокладки теплосети закроют движение по Вертолетной улице от улицы Пилотов до Взлетной улицы. Работы там тоже переходят на новый этап.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Приморский район

    Следующий этап ремонта дорожного покрытия на Приморском проспекте перекроет движение на двух участках:

    • с 08:00 1 июля до 08:00 5 июля — на съезде с улицы Академика Крылова на Приморский проспект;
    • с 08:00 1 июля до 08:00 3 июля — на съездах с Приморского проспекта на улицу Осипенко и Гороховый переулок.
    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Колпинский район

    Из-за прокладки газопровода с 1 по 2 июля перекроют проезд по Стахановской улице от улицы Вавилова до Ижорской улицы. В эти же дни будет закрыто движение по Стахановской улице в направлении от Ижорской улицы до Адмиралтейской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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