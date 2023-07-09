В Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету

Система ПВО сработала около полудня в Ростовской области. Осколки сбитой ракеты частично повредили кровли нескольких зданий. Об этом 9 июля в своем телеграм-канале сообщил глава региона Василий Голубев.
Он уточнил, что украинская ракета была сбита между российскими городами Каменском и Донецком. «Жертв нет. Осколками частично повреждена кровли нескольких строений. Ущерб уточняется», — отметил губернатор.
Как сообщает портал 161.ru, глава Донецка Роман Кураев оценил повреждения зданий как незначительные.