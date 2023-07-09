Смыло даже асфальт. Жителей Сочи терроризируют залповые ливни, вода сносит машины и заглядывает в дома

Город Сочи в ночь на 9 июля атаковала стихия. Залповые ливни затопили федеральную трассу в Адлере настолько, что вода местами была людям по пояс, а в микрорайоне Хоста смыло десятки автомобилей, сообщает портал SOCHI1.RU.
Хостинскому району города досталось особенно сильно. В районе дома
видео из телеграм-канала «ТИПИЧНЫЙ СОЧИ»
Баррикады из машин и дороги-реки — это еще не всё. Около одной из остановок общественного транспорта смыло асфальт. «Сильнейший поток обрушился на центральную улицу сверху, с хаотично застроенной горы», — пишет издание со ссылкой на очевидцев.
Ночью в Хостинском районе выпало около
«В микрорайоне частично пострадала дорожная инфраструктура, однако общественный транспорт ходит по расписанию, наносы с дороги оперативно убираем. Коммунальные сети не повреждены, свет, вода, газ поступают жителям в полном объеме», — сообщил в соцсетях мэр города Алексей Копайгородский.
Сейчас на месте работает оперативный штаб. Более 60 специалистов с помощью 15 единиц техники откачивают воду. Однако синоптики прогнозируют ухудшение погоды в ночь на понедельник. Штормовое предупреждение в городе действует до конца дня 10 июля.