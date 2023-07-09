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    Смыло даже асфальт. Жителей Сочи терроризируют залповые ливни, вода сносит машины и заглядывает в дома

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    Город Сочи в ночь на 9 июля атаковала стихия. Залповые ливни затопили федеральную трассу в Адлере настолько, что вода местами была людям по пояс, а в микрорайоне Хоста смыло десятки автомобилей, сообщает портал SOCHI1.RU.

    Фото: фото из телеграм-канала «ТИПИЧНЫЙ СОЧИ»
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    Хостинскому району города досталось особенно сильно. В районе дома № 67 по улице Ручей Видный потоком воды снесло автомобили. Некоторые из них столкнулись друг с другом и остались на асфальте, другим повезло меньше — они свалились с относительно небольшого обрыва. По видео очевидцев невооруженным глазом видно, что повреждения серьезные.

    видео из телеграм-канала «ТИПИЧНЫЙ СОЧИ»

    Баррикады из машин и дороги-реки — это еще не всё. Около одной из остановок общественного транспорта смыло асфальт. «Сильнейший поток обрушился на центральную улицу сверху, с хаотично застроенной горы», — пишет издание со ссылкой на очевидцев.

    Ночью в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков. Из-за подтопления дома 9/1 по Кипарисовой улице 10 жителей переселили в пункт временного размещения. Также подтопило цоколи еще в двух домах, но эвакуация и расселение жильцов там не потребовались, сообщили в сочинской мэрии. Городские власти отмечают, что пострадавших нет.

    «В микрорайоне частично пострадала дорожная инфраструктура, однако общественный транспорт ходит по расписанию, наносы с дороги оперативно убираем. Коммунальные сети не повреждены, свет, вода, газ поступают жителям в полном объеме», — сообщил в соцсетях мэр города Алексей Копайгородский.

    Сейчас на месте работает оперативный штаб. Более 60 специалистов с помощью 15 единиц техники откачивают воду. Однако синоптики прогнозируют ухудшение погоды в ночь на понедельник. Штормовое предупреждение в городе действует до конца дня 10 июля.

    Фото: фото из телеграм-канала «ТИПИЧНЫЙ СОЧИ»

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