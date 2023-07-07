КАД внезапно перекрыли между Таллинским и Дачным, копится пробка

На юге кольцевой автодороги Петербурга днем 7 июля перекрыто движение транспорта по внешнему кольцу. Пробка уже растянулась на несколько километров.
В 13:02 сотрудники ГИБДД полностью перекрыли движение на 77-м километре внешнего кольца КАД, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Причина перекрытия пока неизвестна. В «Яндекс.Разговорчиках» застрявшие в пробке пишут про съемки некой свадьбы.
По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце растянулся на 2,6 километра и начинается перед развязкой с Таллинским шоссе.