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    КАД внезапно перекрыли между Таллинским и Дачным, копится пробка

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    На юге кольцевой автодороги Петербурга днем 7 июля перекрыто движение транспорта по внешнему кольцу. Пробка уже растянулась на несколько километров.

    В 13:02 сотрудники ГИБДД полностью перекрыли движение на 77-м километре внешнего кольца КАД, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Причина перекрытия пока неизвестна. В «Яндекс.Разговорчиках» застрявшие в пробке пишут про съемки некой свадьбы.

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    По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце растянулся на 2,6 километра и начинается перед развязкой с Таллинским шоссе.

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    ПетербургКАДПерекрытия движения
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