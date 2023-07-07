Chery села за стол переговоров. В Петербурге думают начать сборку популярных кроссоверов

Китайская автомобилестроительная компания Chery возобновила переговоры с «АвтоВАЗом» о локализации на бывшем заводе Nissan в Петербурге двух своих кроссоверов — Tiggo 7 Pro и Tiggo 8, 7 июля сообщил инсайдерский телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на собственные источники.



Вопрос о локализации на мощностях Nissan своих автомобилей, по словам «Автопотока», Chery поднимала около года назад, но переговоры якобы зашли в тупик, потому что китайская сторона не хотела передавать в сборку свежие модели. Однако сейчас ситуация изменилась, и Chery вернулась за стол переговоров.