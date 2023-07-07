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    Chery села за стол переговоров. В Петербурге думают начать сборку популярных кроссоверов

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    Китайская автомобилестроительная компания Chery возобновила переговоры с «АвтоВАЗом» о локализации на бывшем заводе Nissan в Петербурге двух своих кроссоверов — Tiggo 7 Pro и Tiggo 8, 7 июля сообщил инсайдерский телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на собственные источники.

    Вопрос о локализации на мощностях Nissan своих автомобилей, по словам «Автопотока», Chery поднимала около года назад, но переговоры якобы зашли в тупик, потому что китайская сторона не хотела передавать в сборку свежие модели. Однако сейчас ситуация изменилась, и Chery вернулась за стол переговоров.

    Сообщается также, что несколько автомобилей уже побывали на заводе «для изучения». О старте производства и его объемах речь пока не идет, поскольку окончательных договоренностей нет, сообщает телеграмм-канал, известно только, что автомобили будут выпускаться под маркой Lada.

    На предприятии «АвтоВАЗ» раскрывать «Фонтанке» детали не стали, однако подтвердили, что переговоры с несколькими восточным партнерами по организации сборки автомобилей в России действительно ведутся.

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