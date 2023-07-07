Когда объятия не на пользу. В Любашинском саду ангел теряет голову от петербургских нежностей

Босоногий ангел в саду Калининского района Петербурга напоминает о том, что не всем идёт на пользу чудодейственная сила объятий. Народное обожание едва не сломало бронзовую шею.
Как сообщили в Водоканале 7 июля, «лечить» скульптуру собираются в ближайшие дни. Сотрудники предприятия уже связались с реставраторами и уточнили, что устранение трещины возможно без демонтажа.
«Жители района и гости Любашинского давно воспринимают крылатого мечтателя как свой талисман. На нём норовят повиснуть дети и приобнять взрослые», — рассказали в пресс-службе Водоканала и добавили, что реставраторы «вылечат» ангела на месте, свой пост он не покинет.
Трещину на шее фигурки показали в администрации Калининского района Петербурга. Предполагалось, что «выздоравливать» ангел будет в специализированной мастерской.
Произведение авторства петербургского скульптора-кукольника Романа Шустрова появилось в ротонде фонтана в августе 2019 года. Одно крепление с его популярностью не справилось, и к сентябрю ангела заобнимали так, что скульптуру пришлось забирать на ремонт.
Роман Шустров умер в пандемию. В память о нём в Петербурге собираются установить нового ангела.