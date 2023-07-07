Когда объятия не на пользу. В Любашинском саду ангел теряет голову от петербургских нежностей

Босоногий ангел в саду Калининского района Петербурга напоминает о том, что не всем идёт на пользу чудодейственная сила объятий. Народное обожание едва не сломало бронзовую шею.



Как сообщили в Водоканале 7 июля, «лечить» скульптуру собираются в ближайшие дни. Сотрудники предприятия уже связались с реставраторами и уточнили, что устранение трещины возможно без демонтажа.