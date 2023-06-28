Нового ангела в память о скульпторе Романе Шустрове хотят установить в Петербурге

В Петербурге на Матисовом острове собираются установить бронзовую скульптуру ангела с ветряком в руках в память о скончавшемся в пандемию скульпторе Романе Шустрове. Об этом 28 июня «Фонтанке» рассказал депутат МО «Коломна» Илья Киселев.

Задумка связана с планами самого скульптора, который хотел сделать на Матисовом острове Город мастеров — кластер для людей творческих профессий. «Сейчас мастерские художников есть в здании на набережной реки Пряжки, 5, в Коломне у нас находится квартира-музей [Петербургских ангелов]… Вот и возникла такая идея», — объяснил Киселев.

Ангела хотят установить напротив картографической фабрики на набережной реки Пряжки. В 2021 году там поставили новые скамейки — на одной из них и планируют установить скульптуру. С размещением ангела, как считает мундеп, проблем не возникнет: «Скамейка согласована с комитетом по благоустройству, городу она не принадлежит. Думаю, тут не возникнет каких-то проблем, да никто и не будет нам палки в колеса ставить, это же истинное добро».



Инициатива по установке скульптуры, как рассказал Киселев, принадлежит Музею петербургских ангелов. Он сейчас собирает средства на отливку скульптуры из бронзы: пока ангел существует только в пластилине. Из необходимых 250 тысяч собрано около 140. «Жертвуют просто жители города. Романа Шустрова знают», — уточнил Киселев.

