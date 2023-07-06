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    ЗСД освободили от перегородившей дорогу фуры

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    На Западном скоростном диаметре Петербурга восстановили движение после ДТП с фурой, которое превратило магистраль в «бутылочное горлышко» днем 6 июля.

    К настоящему времени на Центральном участке ЗСД эвакуировали все транспортные средства, попавшие в ДТП, и провели уборку проезжей части, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». Все полосы доступны для движения. По данным «Яндекс.Пробок», затруднений в движении на участке не наблюдается.

    Напомним, что в первом часу дня на Центральном участке ЗСД, за Корабельным мостом, при движении на юг, фура при перестроении задела легковой автомобиль и сложилась пополам, перегородив почти все полосы. Для проезда оставался лишь один ряд.

    Похожая авария 5 июля произошла на севере КАД, на участке, где ведутся дорожные работы. Из-за перекрывших проезд грузовиков движение по кольцевой между ЗСД и Приморским шоссе некоторое время было перекрыто полностью.

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