ЗСД освободили от перегородившей дорогу фуры

На Западном скоростном диаметре Петербурга восстановили движение после ДТП с фурой, которое превратило магистраль в «бутылочное горлышко» днем 6 июля.



К настоящему времени на Центральном участке ЗСД эвакуировали все транспортные средства, попавшие в ДТП, и провели уборку проезжей части, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». Все полосы доступны для движения. По данным «Яндекс.Пробок», затруднений в движении на участке не наблюдается.

Напомним, что в первом часу дня на Центральном участке ЗСД, за Корабельным мостом, при движении на юг, фура при перестроении задела легковой автомобиль и сложилась пополам, перегородив почти все полосы. Для проезда оставался лишь один ряд.