Перекрытый аварией участок КАД на севере Петербурга открыли для проезда

На севере Петербурга восстановили движение по КАД. Более часа назад проезд между Приморским шоссе и ЗСД оказался полностью заблокирован ДТП с грузовиками.
В 14:45 5 июля движение на 5-м километре КАД восстановили и открыли по одной полосе в каждом направлении, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Напомним, что на этом участке транспорт с внешнего кольца перепускают по внутреннему, так как на внешнем идет реконструкция.
В половине второго часа дня на 5-м километре КАД столкнулись самосвал и фура «Вольво». Фуру при этом сложило пополам. Люди в ДТП не пострадали, но движение оказалось перекрыто полностью, и КАД встала в обоих направлениях. Объезжать приходилось по Левашовскому шоссе.