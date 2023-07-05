Перекрытый аварией участок КАД на севере Петербурга открыли для проезда

На севере Петербурга восстановили движение по КАД. Более часа назад проезд между Приморским шоссе и ЗСД оказался полностью заблокирован ДТП с грузовиками.



В 14:45 5 июля движение на 5-м километре КАД восстановили и открыли по одной полосе в каждом направлении, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Напомним, что на этом участке транспорт с внешнего кольца перепускают по внутреннему, так как на внешнем идет реконструкция.