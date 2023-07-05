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    Перекрытый аварией участок КАД на севере Петербурга открыли для проезда

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    На севере Петербурга восстановили движение по КАД. Более часа назад проезд между Приморским шоссе и ЗСД оказался полностью заблокирован ДТП с грузовиками.

    В 14:45 5 июля движение на 5-м километре КАД восстановили и открыли по одной полосе в каждом направлении, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Напомним, что на этом участке транспорт с внешнего кольца перепускают по внутреннему, так как на внешнем идет реконструкция.

    В половине второго часа дня на 5-м километре КАД столкнулись самосвал и фура «Вольво». Фуру при этом сложило пополам. Люди в ДТП не пострадали, но движение оказалось перекрыто полностью, и КАД встала в обоих направлениях. Объезжать приходилось по Левашовскому шоссе.

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    ПетербургКАДДТПДТП с грузовиками
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    Комментарии 2

    Гость05 Июл 2023 в 15:13
    Попал в слепую зону головного мозга!
    +1−0
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