ДТП с самосвалом и фурой полностью остановило КАД на севере Петербурга

Два большегруза заткнули кольцевую автодорогу Петербурга между Приморским шоссе и ЗСД. Из-за дорожных работ движение там и так было ограничено, авария же остановила его вовсе.

Около 13:30 5 июля на 5-м километре КАД столкнулись два грузовых автомобиля, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На фото видно, что на внутреннем кольце столкнулись самосвал и фура, которую к тому же сложило пополам.