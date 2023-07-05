ДТП с самосвалом и фурой полностью остановило КАД на севере Петербурга

Два большегруза заткнули кольцевую автодорогу Петербурга между Приморским шоссе и ЗСД. Из-за дорожных работ движение там и так было ограничено, авария же остановила его вовсе.
Около 13:30 5 июля на 5-м километре КАД столкнулись два грузовых автомобиля, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На фото видно, что на внутреннем кольце столкнулись самосвал и фура, которую к тому же сложило пополам.
Пострадавших в ДТП нет, но движение по КАД там полностью перекрыто в обоих направлениях. Напомним, что на внешнем кольце сейчас ведется реконструкция и транспорт с него перепускают по внутреннему. На месте ДТП находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, вызвана спецтехника для эвакуации грузовиков.