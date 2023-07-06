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    Фура почти полностью перекрыла проезд по ЗСД, растет пробка

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    Крупная пробка образовалась на Центральном участке ЗСД в южном направлении из-за аварии с участием большегруза.

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», при перестроении фура задела легковой автомобиль и сложилась. Она занимает три правые полосы и резервную, для проезда осталась одна полоса. На месте дорожный инспектор, сотрудники эксплуатационной службы на подъезде, они будут решать вопрос об освобождении дороги. Информация о затруднении движения выведена на табло.

    Видео с места аварии публикует телеграм-канал «Мегаполис». По словам очевидцев, водитель держится за голову, ему вызвали скорую, но тяжелых травм нет. По данным «Яндекс.Карт», пробка растянулась на 3 километра.

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    Комментарии 14

    Гость06 Июл 2023 в 13:58
    Ни дня без "профи"!
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