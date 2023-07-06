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    Девятилетнюю девочку, которая неудачно приземлилась на батуте на севере Петербурга, забрала скорая

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    Петербургская семья провела вечер среды в больнице, куда увезли девятилетнюю девочку из батутного центра.

    Травму пациентка получила накануне около девяти вечера во время посещения батутного центра, стало известно «Фонтанке» 6 июля. Девочка прыгала на батуте в одном из детских центров «Гранд Каньона» на проспекте Энгельса.

    После одного из прыжков она приземлилась на ягодицы и почувствовала боль.

    В стационаре ребенку поставили диагноз — компрессионный перелом позвоночника. Её состояние оценили как средней тяжести.

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