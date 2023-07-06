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    Лукашенко: Не думаю, что «Вагнер» восстанет против белорусской власти

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    13 комментариев

    После ситуации с ЧВК «Вагнер» отношения Белоруссии и России станут еще более крепкими. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил 6 июля на встрече с журналистами.

    «Почему наши отношения должны быть ослаблены в результате? Мы вместе решали проблему. Решили серьезнейшую проблему для России. Так почему у нас должны ухудшиться отношения?» — цитирует лидера страны БелТА.

    Также Лукашенко считает, что мятеж «Вагнера» в Белоруссии не повторится.

    «Я не думаю, что «Вагнер» где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и Белорусского государства. В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации. Работать надо с людьми» — так ответил глава государства на вопрос одного из журналистов.

    Ранее Александр Лукашенко официально подтвердил, что основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссии нет, он в Петербурге. Более недели назад об этом писала «Фонтанка».

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    Комментарии 13

    Гость06 Июл 2023 в 12:28
    путин тоже не думал).
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