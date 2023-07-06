Лукашенко: Не думаю, что «Вагнер» восстанет против белорусской власти

После ситуации с ЧВК «Вагнер» отношения Белоруссии и России станут еще более крепкими. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил 6 июля на встрече с журналистами.



«Почему наши отношения должны быть ослаблены в результате? Мы вместе решали проблему. Решили серьезнейшую проблему для России. Так почему у нас должны ухудшиться отношения?» — цитирует лидера страны БелТА.

Также Лукашенко считает, что мятеж «Вагнера» в Белоруссии не повторится.

«Я не думаю, что «Вагнер» где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и Белорусского государства. В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации. Работать надо с людьми» — так ответил глава государства на вопрос одного из журналистов.