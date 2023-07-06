Чем заняться в июле? Лучшие летние фестивали и концерты — в календаре «(От)Личного Петербурга»

«(От)Личный Петербург» обновил календарь на июль. В нем 31 идея отдыха в нашем городе на каждый день месяца — а теперь еще и подборка самых интересных летних фестивалей.



Праздник цветов в городе на острове, живая музыка в Ботаническом саду, бесплатное исполнение оперы симфоническим оркестром, музыкально-гастрономические дни в Юсуповском, фестиваль мировой электронной музыки… Ищите мероприятие, которое подойдет именно вам, в нашем календаре.

