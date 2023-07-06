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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Чем заняться в июле? Лучшие летние фестивали и концерты — в календаре «(От)Личного Петербурга»

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    Фото: Adobe Stock
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    «(От)Личный Петербург» обновил календарь на июль. В нем 31 идея отдыха в нашем городе на каждый день месяца — а теперь еще и подборка самых интересных летних фестивалей.

    Праздник цветов в городе на острове, живая музыка в Ботаническом саду, бесплатное исполнение оперы симфоническим оркестром, музыкально-гастрономические дни в Юсуповском, фестиваль мировой электронной музыки… Ищите мероприятие, которое подойдет именно вам, в нашем календаре.

    Не забывайте делиться вашими любимыми местами и историями с «(От)Личным Петербургом» — переходите по ссылке, авторизуйтесь и выдвигайте кандидатов на нашу премию. Или пишите в комментариях, где вы любите отдыхать и чем заниматься летом.

    Фото: Adobe Stock

    О проекте «(От)Личный Петербург»

    «Фонтанка» составила новый гид по городу, где вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты и выдвигайте кандидатов на премию нашего проекта!

    Проект «(От)Личный Петербург» проводится совместно с комитетом по развитию туризма правительства Санкт-Петербурга.

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