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    Старый дуб, молодая береза. Ветер в Петербурге буянил в парках и перегораживал дороги

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    1 комментарий
    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Комитет по благоустройству подсчитал потери для зеленых насаждений в Петербурге от непогоды. Порывы ветра, достигавшие 18 м/с, повалили почти десяток деревьев в городских садах, скверах и парках и еще больше уронили на дороги с тротуарами.

    Четырех деревьев недосчитались после разгула стихии в Колпино: в сквере Героев-Ижорцев и Никольском сквере упало по липе, на Пролетарской улице сломался клен, а в Харламовом сквере — клен гиннала, рассказали 4 июля в пресс-службе комитета. В Пулковском парке упал тополь. В саду на Меншиковском проспекте рухнула липа диаметром 48 см. В парке Новознаменка на дорожку повалило старый дуб, а в Шкиперском саду ветер разломил надвое высокую стройную березу.

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    Еще больше случаев было, когда упавшие деревья перегораживали проезжую часть или тротуары — таких заявок в ведомство поступило 11. В Пушкине упавшее дерево на некоторое время затруднило проезд по Красносельскому шоссе напротив дома 23а. Устранять ветровал выезжали к дому 9 по Бокситогорской улице, у дому 20/29 по улице Харченко и на Краснопутиловскую улицу, 76. А в Александровской упавшее дерево повисло на проводах на пересечении Рехколовского шоссе с 3-й линией.

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    Ранее в МЧС Петербурга рассказали, что 62 раза выезжали устранять последствия непогоды. Не обошлось и без пострадавших: от падения ветки дерева досталось пожилой женщине.

    Накануне в Петербурге в ожидании шторма закрыли парки и скверы в центре. Когда их откроют, будет зависеть от погоды — пока метеорологи штормовое предупреждение в городе не отменяют. О ЧП на улично-дорожной сети Петербурга можно сообщать в дежурную службу комитета по благоустройству по телефону 314–60–13.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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    Комментарии 1

    Гость04 Июл 2023 в 17:43
    Устранять ветровал выезжали к дому 9 по Бокситогорской улице, у дому 20/29 по улице Харченко и на Краснопутиловскую улицу, 76
    __________
    "у дому" - это как?! И это за зарплату?! А чтобы грамотно писали надо платить во сколькУ раз больше?! Ахахаха!
    +0−0
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