В Петербурге ждут шторм. Парки и скверы уже закрыли

В Петербурге разгулялся ветер, и в ожидании шторма городские скверы и сады, вокруг которых есть ограждение, закрыли. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.



Горожан просят воздержаться от прогулок по всем «зеленым» территориям, держаться подальше от высоких конструкций и деревьев и не парковать под ними машины. С пешеходных зон и проезжей части уже готовятся убирать упавшие деревья. Также в городе проверяют состояние водоотводов, чистят патрубки и решетки дождеприемников.

Тем временем, как сообщает корреспондент «Фонтанки», на юго-западе снова льет дождь и гремит гром.