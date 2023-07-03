В Петербурге ждут шторм. Парки и скверы уже закрыли

В Петербурге разгулялся ветер, и в ожидании шторма городские скверы и сады, вокруг которых есть ограждение, закрыли. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.
Горожан просят воздержаться от прогулок по всем «зеленым» территориям, держаться подальше от высоких конструкций и деревьев и не парковать под ними машины. С пешеходных зон и проезжей части уже готовятся убирать упавшие деревья. Также в городе проверяют состояние водоотводов, чистят патрубки и решетки дождеприемников.
Тем временем, как сообщает корреспондент «Фонтанки», на юго-западе снова льет дождь и гремит гром.
Напомним, в Петербурге уже действует «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и грозы, а 4 июля придет еще и ветер с порывами 15–20 метров в секунду.