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    В Петербурге ждут шторм. Парки и скверы уже закрыли

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    В Петербурге разгулялся ветер, и в ожидании шторма городские скверы и сады, вокруг которых есть ограждение, закрыли. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

    Горожан просят воздержаться от прогулок по всем «зеленым» территориям, держаться подальше от высоких конструкций и деревьев и не парковать под ними машины. С пешеходных зон и проезжей части уже готовятся убирать упавшие деревья. Также в городе проверяют состояние водоотводов, чистят патрубки и решетки дождеприемников.

    Тем временем, как сообщает корреспондент «Фонтанки», на юго-западе снова льет дождь и гремит гром.

    Напомним, в Петербурге уже действует «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и грозы, а 4 июля придет еще и ветер с порывами 15–20 метров в секунду.

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