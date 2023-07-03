В Новосибирской области подростки устроили резню. Возможная причина — ревность

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, обстоятельства которого шокировали жителей Новосибирской области, сообщает 3 июля официальный телеграм-канал Следственного комитета. Речь идет о жестокой расправе двух подростков над третьим в селе Плотниково.
Подробности рассказывает портал NGS.RU. По данным следствия, ночью 29 июня двое мальчишек — одному 15 лет, второму 14 — встретились с 15-летним знакомым на реке Ине. Они принесли с собой перцовый баллончик и нож. Мальчика жесткого избили и нанесли ему множество ножевых ран. В живых он остался только благодаря врачам.
Ранее ребята были знакомы и, как говорят местные жители, даже считались друзьями. Что касается причин нападения, пока есть две версии — ревность (девушка одного из нападавших предпочла его жертве) или нежелание возвращать долг в 15 тысяч рублей.
Пострадавший в больнице. У него сломаны обе руки, проткнуты щеки, изрезаны лицо и затылок.