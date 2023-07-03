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    Удивительное ДТП под КАД: машина не просто показала «пузо», но и запрыгнула крышей на отбойник

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    1 комментарий

    Яркое ДТП до ночи привлекало внимание водителей, ездивших на севере Петербурга. Легковой автомобиль не просто перевернулся вверх колесами, а ещё и лёг при этом на отбойник. Это случилось в Мурино у съезда с внутреннего кольца КАД. К счастью, никто не пострадал.

    ДТП, по данным «Фонтанки», зафиксировали 2 июля в 20:37 на 31-м километре внутреннего кольца КАД. Однако это уже не территория кольцевой, пояснили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Горожане предполагали, что машина упала сверху с развязки, но, по информации «Фонтанки», мужчина-водитель не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение с последующим опрокидыванием. Это подтверждают и в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «В поворот он не вписался по дороге из Девяткино», — пишут в комментариях.

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    Комментарии 1

    Гость03 Июл 2023 в 10:29
    неправильно выбрал скорость -соответствующую дорожной обстановке .. в результате чего не справился с управлением.
    как всегда .. тише едешь . дальше будешь.
    +1−0
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