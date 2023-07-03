Проезд по вантовому мосту ограничен до выходных

С понедельника, 3 июля, из-за дорожных работ закрыты две из четырех полос на вантовом мосту на КАД Петербурга при движении по внутреннему кольцу. Ремонтировать дорогу там будут до выходных.

Ограничения введены на участке с 56-го по 57-й километр внутреннего кольца. С 3 по 8 июля там закрыты третья и четвертая полосы, а на оставшихся двух ограничена скорость до 50 км/ч. И дальше — не легче: со 2 июля закрыты две полосы внутреннего кольца от 57-го километра до 79-го, то есть до развязки с Таллинским шоссе. На обоих участках дорожники устраняют колейность.