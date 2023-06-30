Готовьтесь. Вантовый мост на КАД сузят, чтобы убрать колею

Ремонтные работы вновь ограничат движение по вантовому мосту на кольцевой автодороге Петербурга. Проезд по внутреннему кольцу на переправе сузят почти на неделю.

С 3 по 8 июля на участке внутреннего кольца КАД с 56-го по 57-й километр будут перекрыты третья и четвертая полосы, сообщает 30 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах в это время скорость будет ограничена до 50 км/ч.