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    Готовьтесь. Вантовый мост на КАД сузят, чтобы убрать колею

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Ремонтные работы вновь ограничат движение по вантовому мосту на кольцевой автодороге Петербурга. Проезд по внутреннему кольцу на переправе сузят почти на неделю.

    С 3 по 8 июля на участке внутреннего кольца КАД с 56-го по 57-й километр будут перекрыты третья и четвертая полосы, сообщает 30 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах в это время скорость будет ограничена до 50 км/ч.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На мосту будут устранять колейность проезжей части. Работы выполнит АО «ВАД». Напомним, что со 2 по 23 июля аналогичные работы перекроют две полосы внутреннего кольца КАД между вантовым мостом и Таллинским шоссе.

    Участок внутреннего кольца между вантовым мостом и Мурманским шоссе — один из самых загруженных и проблемных, там постоянно образуются пробки, даже если нет никаких ДТП. Во время гололедицы там иногда встают большегрузы, которые не могут преодолеть подъём.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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