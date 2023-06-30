30 вещей, которые обязательно нужно сделать в Петербурге в июле, — и еще одна

Так сложно выбрать, чем заняться в свободное время! Особенно в таком большом и прекрасном городе, как наш. Поэтому все придумали за вас — и составили календарь с идеями классного отдыха на каждый день июля.



В календаре «(От)Личного Петербурга» — главные музыкальные события месяца, маршруты для прогулок и идеи для получения гастрономического удовольствия. Они подойдут и для жителей нашего города, и для тех, кто приехал в Петербург на выходные.

