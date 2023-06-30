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    30 вещей, которые обязательно нужно сделать в Петербурге в июле, — и еще одна

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    Так сложно выбрать, чем заняться в свободное время! Особенно в таком большом и прекрасном городе, как наш. Поэтому все придумали за вас — и составили календарь с идеями классного отдыха на каждый день июля.

    В календаре «(От)Личного Петербурга» — главные музыкальные события месяца, маршруты для прогулок и идеи для получения гастрономического удовольствия. Они подойдут и для жителей нашего города, и для тех, кто приехал в Петербург на выходные.

    Не забывайте делиться вашими любимыми местами и историями с «(От)Личным Петербургом» — переходите по ссылке, авторизуйтесь и выдвигайте кандидатов на нашу премию. Или пишите в комментариях, где вы любите отдыхать и чем заниматься летом.

    О проекте «(От)Личный Петербург»

    «Фонтанка» составила новый гид по городу, где вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты и выдвигайте кандидатов на премию нашего проекта!

    Проект «(От)Личный Петербург» проводится совместно с комитетом по развитию туризма правительства Санкт-Петербурга.

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