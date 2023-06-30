В сквере Раисы Штрейс гуляющих напугал загадочный стрелок

На Пулковском шоссе покой петербуржцев нарушили выстрелы. Никто не пострадал, а предполагаемый стрелок задержан.



Об инциденте в сквере Раисы Штрейс в полицию сообщили накануне днем, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 июня. Очевидцы заявили, что напротив дома 18 по Пулковскому шоссе незнакомец несколько раз выстрелил в сторону людей — вроде бы из пистолета.



Через 15 минут у соседнего дома задержали 49-летнего мужчину с оружием без номера и без патронов в магазине. Пока задержанного отправили в спецприемник с протоколом о мелком хулиганстве. Раньше у него уже были проблемы с полицией из-за незаконного хранения бездымного пороха.

