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    В сквере Раисы Штрейс гуляющих напугал загадочный стрелок

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    2 комментария

    На Пулковском шоссе покой петербуржцев нарушили выстрелы. Никто не пострадал, а предполагаемый стрелок задержан.

    Об инциденте в сквере Раисы Штрейс в полицию сообщили накануне днем, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 июня. Очевидцы заявили, что напротив дома 18 по Пулковскому шоссе незнакомец несколько раз выстрелил в сторону людей — вроде бы из пистолета.

    Через 15 минут у соседнего дома задержали 49-летнего мужчину с оружием без номера и без патронов в магазине. Пока задержанного отправили в спецприемник с протоколом о мелком хулиганстве. Раньше у него уже были проблемы с полицией из-за незаконного хранения бездымного пороха.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, мужчина стрелял из хулиганских побуждений в воздух.

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    Комментарии 2

    Гость30 Июн 2023 в 11:01
    "Мелкое хулиганство"?
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