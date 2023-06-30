Мобильная связь может подорожать

Правительство РФ может разрешить рост тарифов мобильных операторов на 5% ежегодно, сообщает 30 июня «Коммерсантъ». Пока же действует рекомендация ФАС об ограничении повышения цен на связь уровнем инфляции. Правда, даже в случае принятия такого решения рост тарифов будет ограничен высокой конкуренцией.

По данным издания, 20 июня на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным операторы заявили, что модернизация сетей для обеспечения их стабильной работы потребует роста тарифов на уровне, превышающем инфляцию на 5%. В правительстве признают, что инвестиции компаний в сети снижаются на фоне высокой закредитованности и социальной нагрузки, качество услуг падает.

