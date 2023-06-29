Член ОНК Мельников о Суровикине: «Ни в «Лефортово», ни в других СИЗО его нет»

Генерала армии Сергея Суровикина не содержат в московском изоляторе «Лефортово», нет его и в других СИЗО, сообщает 29 июня ТАСС по ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.



Он сказал, что в последние дни отвечает на огромное количество вопросов российских и иностранных СМИ о судьбе генерала.

«Спрашивают: «Правда ли, что Суровикин в СИЗО?». Отвечаю: ни в «Лефортово», ни в других СИЗО его нет», — заявил Мельников.

Ранее слухи об аресте Суровикина опровергла его дочь Вероника. По её словам, генерал находится на рабочем месте. «Фонтанка» писала об этом здесь.