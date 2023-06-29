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    Член ОНК Мельников о Суровикине: «Ни в «Лефортово», ни в других СИЗО его нет»

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    Генерала армии Сергея Суровикина не содержат в московском изоляторе «Лефортово», нет его и в других СИЗО, сообщает 29 июня ТАСС по ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.

    Он сказал, что в последние дни отвечает на огромное количество вопросов российских и иностранных СМИ о судьбе генерала.

    «Спрашивают: «Правда ли, что Суровикин в СИЗО?». Отвечаю: ни в «Лефортово», ни в других СИЗО его нет», — заявил Мельников.

    Ранее слухи об аресте Суровикина опровергла его дочь Вероника. По её словам, генерал находится на рабочем месте. «Фонтанка» писала об этом здесь.

    Напомним, поисками замкомандующего российской группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина СМИ занимаются уже несколько суток. Последний раз генерал появлялся в информационном поле, когда публично обращался к Евгению Пригожину 24 июня, во время попытки мятежа, когда бойцы ЧВК «Вагнер» шли на Ростов-на-Дону и на Москву. В обращении, которое тогда опубликовало Минобороны РФ, Суровикин призвал ЧВК остановиться и вернуться в пункты постоянной дислокации.

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    ЧВК ВагнерСергей Суровикин
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