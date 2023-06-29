BAZA: Дочь Суровикина опровергла слухи о его аресте

Генерал Сергей Суровикин находится на рабочем месте, с ним ничего не произошло, заявила 29 июня telegram-каналу Baza его дочь Вероника. Она опровергла слухи об аресте и напомнила, что Суровикин никогда не появлялся в СМИ ежедневно.



«С ним ничего не произошло, он находится на рабочем месте. <...> Он никогда каждый день никаких заявлений не делал», — заявила девушка.



Она уточнила, что «все течет так, как обычно происходит». И заверила журналистов, что все находятся на рабочих местах, а переживать не из-за чего.



«Фонтанка» связалась с Вероникой, однако та отказалась комментировать слухи об отце. Также поступила и жена генерала — Анна Суровикина.

