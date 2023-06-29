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    BAZA: Дочь Суровикина опровергла слухи о его аресте

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    Генерал Сергей Суровикин находится на рабочем месте, с ним ничего не произошло, заявила 29 июня telegram-каналу Baza его дочь Вероника. Она опровергла слухи об аресте и напомнила, что Суровикин никогда не появлялся в СМИ ежедневно.

    «С ним ничего не произошло, он находится на рабочем месте. <...> Он никогда каждый день никаких заявлений не делал», — заявила девушка.

    Она уточнила, что «все течет так, как обычно происходит». И заверила журналистов, что все находятся на рабочих местах, а переживать не из-за чего.

    «Фонтанка» связалась с Вероникой, однако та отказалась комментировать слухи об отце. Также поступила и жена генерала — Анна Суровикина.

    Слухи вокруг замкомандующего российской группировкой войск на Украине Сергея Суровикина появились 28 июня — последний раз генерал обращался к Евгению Пригожину 24 июня, когда тот пытался устроить военный мятеж. В обращении, которое опубликовало Минобороны, Суровикин призвал ЧВК «Вагнер» остановиться и вернуться в пункты постоянной дислокации.

    Подробнее о поисках Сергея Суровикина — в материале «Фонтанки».

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