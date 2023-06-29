«Вещью владеет тот, кто может ее уничтожить»: вышел новый трейлер второй «Дюны»

В Сети 29 июня появился второй трейлер к фильму Дени Вильнева «Дюна-2». В фильме, основанном на книге Фрэнка Герберта, вновь сыграли Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон и другие.



В кадре много битв, перестрелок, встреч и разлук, разговоров о вере в себя и друг в друга, а также о смысле. Ну и для тех, кто больше следит за романтической линией, — долгожданный поцелуй героев.



«Вторая часть «Дюны» расскажет о мифологическом путешествии Пола Атрейдеса, когда он объединяется с Чани и Фрименами на тропе войны, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью, — говорится в описании. — Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он».

