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    «Вещью владеет тот, кто может ее уничтожить»: вышел новый трейлер второй «Дюны»

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    В Сети 29 июня появился второй трейлер к фильму Дени Вильнева «Дюна-2». В фильме, основанном на книге Фрэнка Герберта, вновь сыграли Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон и другие.

    В кадре много битв, перестрелок, встреч и разлук, разговоров о вере в себя и друг в друга, а также о смысле. Ну и для тех, кто больше следит за романтической линией, — долгожданный поцелуй героев.

    «Вторая часть «Дюны» расскажет о мифологическом путешествии Пола Атрейдеса, когда он объединяется с Чани и Фрименами на тропе войны, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью, — говорится в описании. — Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он».

    Автор: Warner Bros. Pictures / YouTube

    Картину снимали в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии. Ожидается, что фильм выйдет на мировые экраны 3 ноября.

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