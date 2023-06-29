Музыка июня: обзор новых альбомов Foo Fighters, Sigur Rós, Олега Нестерова с записями Каравайчука, и не только

Фото: кадр из видео / Kito Jempere / YouTube Поделиться Поделиться





В июньском обзоре музыкального продюсера Дениса Рубина — эпические возвращения Foo Fighters, Queens Of The Stone Age и Sigur Rós, четвертый альбом повзрослевшего вундеркинда King Krule, космополитичная электро-инди-джаз-пластинка отечественного проекта Kito Jempere и условно совместная работа Олега Нестерова и Олега Каравайчука.



Foo Fighters. But Here We Are Альбом, замешанный на утратах и поражениях. Не так давно группа потеряла своего барабанщика и вообще находилась в затяжной депрессии, вызванной не творческим кризисом, а жизненными обстоятельствами. Но все трагические обстоятельства, как это и должно быть у больших артистов, послужили топливом для творчества.



Пластинку можно считать адресованной всем тем, кто окружал Дейва Грола, начиная с его дебюта в Nirvana, и тем, кого он потерял на этом пути. В этом мощном, уверенном и раскатистом альбоме, лишенном очевидных хитов, все равно незримо присутствует мощная экзистенция. И это просто сильный и уверенный в себе стадионный рок, который точно зацепит поклонников группы и прибавит ей некоторое количество новых последователей. Но вряд ли окажется заметным событием на общем музыкальном небосклоне.



Впрочем, для этих парней такие мелочи вообще не имеют никакого значения. Они просто делают свое дело, и следить за этим процессом — занятие, как минимум, воодушевляющее.



Автор: видео / Foo Fighters / YouTube

Queens Of The Stone Age. In Times New Roman…



Еще одна поистине культовая группа, возвращение которой любители выразительной тяжелой музыки ждали с огромным нетерпением. И так же, как и в случае с Foo Fighters, окончательному появлению на свет их нового альбома мешали жизненные обстоятельства. Тяжелая болезнь лидера коллектива, напряженные отношения в семье — не самый комфортный фон для беззаботного творчества.



Но от группы, которая с первого же своего релиза заставила содрогнуться всех любителей стоунер-рока, никто и не ждет безоблачных хитов. Депрессия, мрак, безысходность — вот те обычные обстоятельства, в которых живет проект Джоша Хомме. И выплеснуть энергию катастрофы вместе с новыми песнями, возможно, — единственно возможное и оправданное для него решение.



И они это сделали, но во многом разочаровали своих поклонников. Те несколько цинично ожидали, что общий депрессивный настрой артистов приведет к беспредельному по выразительности шедевру. Но альбом получился не таким, как хотели поклонники. А ровно таким, каким его видел лидер ансамбля. Ровный, рокочущий, терпящий экзистенциальное поражение. Но лишенный ненужных красот и сложностей. Этот альбом точно не встанет в разряд золотых пластинок коллектива. Но главное его достоинство — он равен своим творцам. Он сделан без оглядки на конъюнктуру ожиданий. Просто и честно.



Автор: видео / Queens Of The Stone Age / YouTube

Sigur Rós. ATTA

Исландский коллектив, который после первого же знакомства делит слушателей на два лагеря — безоговорочных противников такой музыки и яростных ее поклонников. Сочетание безумной психоделии, глубинного инструментального надрыва с парящим, то ли ангельским, то ли демоническим голосом вокалиста Jónsi — все это сложная и впечатляющая музыка, которая либо сразу выталкивает тебя на периферию, либо забирает в себя целиком.



Что еще важно, как ключ к пониманию коллектива, — это метафизика безысходности и боли, которая еле-еле прикрыта торжественными, воздушными и как бы «духоподъемными» звуковыми пейзажами.

Новый альбом коллектива, появившийся на свет после десятилетнего перерыва, — такой же безысходный и монументальный. Даже еще более монументальный, чем всегда, — для его создания группа привлекла оркестр из сорока с лишним музыкантов. Но в нем, возможно, впервые в творчестве Sigur Ros появилась настоящая агрессия. Правда, это такая фирменная исландская агрессия, которая проявляется не через откровенную злость, а в формах возвышенной вселенской меланхолии.



Работа, словно подвешенная в безвоздушном пространстве. Не потому, что артисты хотят лететь, а потому, что им становится все более тошно в насыщенном разрушением воздухе. Если говорить про новый эпос, то теперь он явился миру не в виде священных текстов, а в музыке Sigur Rós

Автор: Sigur Rós / YouTube

King Krule. Space Heavy



Несколько лет назад этот артист взял слушателей за все возможные приличные и неприличные места, в 18 лет записав мощный инди-альбом, главной особенностью которого был хриплый, мощный и очень убедительный вокал. Человеку, обладающему таким голосом, никто не мог дать меньше сорока. И это было главным «хуком» альбома. Кроме этой эффектной детали, и сами песни были крутыми, яркими и убедительными.



За дебютом последовали три не менее интересных альбома, особенностью которых было то обстоятельство, что музыкант очень трезво оценивал ситуацию и не надеялся проскочить только на своем голосовом «вундеркиндстве». Он действительно пахал, рос и развивался, сочиняя много новых отличных песен.

Но к пятому альбому несколько выдохся и стал работать на холостых оборотах. Как в старом советском анекдоте — игрушки вроде те же, а радости былой уже нет. Песни вроде сильные, сделано все изобретательно, разнообразно и одновременно в заданном стиле. Но магия куда-то ушла. Слушать можно. Слушать даже нужно. Но еще более нужно — надеяться на то, что муза не покинула King Krule окончательно, а просто отбежала покурить.



Автор: видео / King Krule / YouTube

Kito Jempere. Green Monster

Наш блестящий соотечественник и, более того, петербуржец Кирилл Сергеев уже несколько лет как уверенно становится настоящим гражданином мира — естественно, в музыкальном смысле слова. Очередная работа его проекта Kito Jempere — это блестящая коллаборация с двумя десятками отличных музыкантов, среди которых большая часть — иностранные артисты. Давняя дружба Кирилла с такими музыкантами, как Jimi Tenor и Richard Thair из Red Snapper, позволила сделать состав участников альбома окончательно звездным.



Если в прежних своих альбомах Сергеев играл в стилистическую эклектику, но все же в качестве базы выбирал современную электронику, то на последнем релизе он по-настоящему пошел в отрыв. Здесь есть буквально все: рэп, эмбиент, фьюжн, индитроника и какой-то совершенно крышесносный джаз, который напоминает Тома Уэйтса под электрическими галлюциногенами.



И самое главное, в этом альбоме, вопреки всем ожиданиям, представлены не треки, а именно песни. С крутыми и неожиданными мелодиями и бешеной атмосферой.

Это все еще традиционный для Kito Jempere музыкальный пэтчворк, мозаика, коллаж. Но в этой пластинке он умудрился сделать его удивительно цельным, что делает его одной из лучших пластинок года, притом в любой номинации — хоть электронной, хоть джазовой, хоть инди-роковой. Отдельный аттракцион — визуализация песен — от обложки до клипов, созданная при помощи новомодного AI-приложения, которая невероятно точно попала в дух и букву альбома.



Автор: видео / Kito Jempere / YouTube

Олег Нестеров. Третья степень свободы. Олег Каравайчук

Олег Нестеров давно и прочно, при этом деликатно и незаметно, стал культовой фигурой умной музыки и синтетического подхода к современной культуре. Возможно, он последний маяк для всех тех, кто все еще надеется, что музыка — это то, что лежит вне хит-парадов, коммерческих сделок и маркетинговых уловок.

В постмодернистском и одновременно безупречном с точки зрения эстетики ключе Олег Нестеров нанизывает на нити культуры все проявления человеческого духа и соединяет их в новое единое и неделимое. Пишет книги, музыку к воображаемым фильмам, сочиняет спектакли и мультимедийные шоу, а теперь еще и собирает выставки и музыкальные коллекции великих русских композиторов только-только ушедшей от нас современности.



Данная работа посвящена Олегу Каравайчуку и в большом своем плане совмещает экспозицию, книгу и музыкальный релиз. Мы же концентрируемся только на последнем. В этом альбоме Нестеров собрал самые трепетные и яркие композиции Олега Николаевича Каравайчука — его сочинения к фильмам разных лет, режиссеров и эстетик. И это надо слушать подряд, без остановки и желательно на репите — иначе просто не описать никакими словами. Это просто шок, трепет и гениальность.



Автор: видео / vopoleberezka / YouTube

Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»