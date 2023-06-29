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    Под Тверью отвергнутый мужчина за сто тысяч рублей нанял киллера для соперника

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    В Бежецке брошенный мужчина не смог пережить расставание с возлюбленной и задумал избавиться от ее нового избранника. Устранить соперника самостоятельно он не отважился, решив сделать это чужими руками. Против 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация к приготовлению к убийству по найму), сообщает 29 июня пресс-служба Следственного комитета Тверской области.

    По данным СК, подруга от 55-летнего подозреваемого ушла весной этого года, предпочтя ему 43-летнего мужчину. Следствие полагает, что подозреваемый оценил жизнь конкурента в 100 тысяч рублей и принялся искать киллера. Помочь ему вызвался знакомый, который нашел исполнителя.

    Мужчины, убедившись в серьезности намерений заказчика, отказались от первоначальных планов и пошли в полицию. Дальнейшие действия проходили под контролем со стороны оперативных сотрудников. 26 июня подозреваемому принесли доказательства «смерти» соперника. Заказчик был задержан в момент передачи денег за убийство.

    Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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