Под Тверью отвергнутый мужчина за сто тысяч рублей нанял киллера для соперника

В Бежецке брошенный мужчина не смог пережить расставание с возлюбленной и задумал избавиться от ее нового избранника. Устранить соперника самостоятельно он не отважился, решив сделать это чужими руками. Против 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация к приготовлению к убийству по найму), сообщает 29 июня пресс-служба Следственного комитета Тверской области.



По данным СК, подруга от 55-летнего подозреваемого ушла весной этого года, предпочтя ему 43-летнего мужчину. Следствие полагает, что подозреваемый оценил жизнь конкурента в 100 тысяч рублей и принялся искать киллера. Помочь ему вызвался знакомый, который нашел исполнителя.

