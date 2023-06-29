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    В Кронштадте доплавался причал. Убирать его будут через суд

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    В Кронштадте заметили незаконно размещенный плавучий причал — индивидуальный предприниматель возил на нем пассажиров. Прокуратура уже подготовила иск, сообщает 29 июня пресс-служба ведомства.

    Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
    Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
    Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
    Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
    Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
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    Причал с понтоном находятся в акватории Невской губы Финского залива. Участок земли у причала ИП использует для спуска и парковки машин, а также на этой территории заметили беспорядок. При этом права пользования водным объектом у предпринимателя нет, на землю — тоже, а спуск устроен «с нарушениями требований транспортной безопасности».

    Прокуратура направит в суд иск с требованием освободить акваторию и земельный участок.

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