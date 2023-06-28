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    Депутат-строитель Алексей Далматов досрочно покинул ЗакС Петербурга

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    Законодательное собрание Петербурга 28 июня на последнем заседании поддержало проект постановления о сложении полномочий с единоросса Алексея Далматова по инициативе самого парламентария.

    «Сообщаю вам о принятом мной решении сложить депутатские полномочия депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Этот трудный выбор связан только и исключительно с семейными обстоятельствами. Мое отсутствие на последних заседаниях было вызвано необходимостью их преодолеть. К сожалению, не все проблемы удалось решить», — сообщил Далматов с трибуны.

    Он пожелал коллегам плодотворной работы на благо жителям города. Парламент встретил речь депутата аплодисментами.

    Ранее коллеги Далматова в разговоре с «Фонтанкой» «намекали на некие проблемы со здоровьем.

    Далматов избирался от 18-го одномандатного округа в Кировском и Красносельском районах. Теперь там должны объявить довыборы.

    Алексей Далматов — один из самых богатых депутатов петербургского парламента. В 2022 году он отчитался о доходе в 32 миллиона рублей. В его собственности помимо прочего были квартира в Португалии и дом в Испании. Он — выходец из строительного бизнеса. В 2006–2009 годах был первым заместителем председателя комитета по градостроительству и архитектуре города Санкт-Петербурга. С середины 2009 года руководил инвестиционным развитием строительной компании «ЮИТ Санкт-Петербург». С 2014 года был индивидуальным предпринимателем. Награжден нагрудным знаком «Почетный строитель России» и почетным знаком «Строительная слава».

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