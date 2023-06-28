Депутат-строитель Алексей Далматов досрочно покинул ЗакС Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 28 июня на последнем заседании поддержало проект постановления о сложении полномочий с единоросса Алексея Далматова по инициативе самого парламентария.
«Сообщаю вам о принятом мной решении сложить депутатские полномочия депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Этот трудный выбор связан только и исключительно с семейными обстоятельствами. Мое отсутствие на последних заседаниях было вызвано необходимостью их преодолеть. К сожалению, не все проблемы удалось решить», — сообщил Далматов с трибуны.
Он пожелал коллегам плодотворной работы на благо жителям города. Парламент встретил речь депутата аплодисментами.
Ранее коллеги Далматова в разговоре с «Фонтанкой» «намекали на некие проблемы со здоровьем.
Далматов избирался от 18-го одномандатного округа в Кировском и Красносельском районах. Теперь там должны объявить довыборы.